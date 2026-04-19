Igualdad Animal saca tarjeta roja a Marriott

Igualdad Animal

En el marco de la expectativa global por la próxima Copa Mundial, la organización internacional Igualdad Animal lanza una nueva fase de su campaña hacia Marriott International bajo el mensaje “Tarjeta roja para Marriott”, denunciando que la cadena hotelera no ha cumplido su compromiso público de eliminar los huevos de gallinas enjauladas de su cadena de suministro.

Con 1.7+ millones de habitaciones en más de 140 países y territorios, Marriott se posiciona como el grupo hotelero más grande del mundo y un actor clave en eventos internacionales, lo que amplifica el impacto de sus avances —o rezagos— en materia de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

Con su participación como socio hotelero oficial del torneo, la cadena hotelera desempeña un papel relevante en la experiencia de millones de personas a nivel global. Esta visibilidad refuerza la importancia de que la compañía garantice coherencia entre sus compromisos públicos y su implementación efectiva en materia de bienestar animal.

Una promesa sin resultados claros

En 2018, Marriott International se comprometió públicamente a eliminar de su cadena de suministro el uso de huevos de gallinas enjauladas, un sistema incompatible con los estándares internacionales de bienestar animal. El plazo —fijado por la propia multinacional— venció en 2025 sin que la cadena haya presentado avances claros ni verificables que demuestren el cumplimiento de esta política en todos sus mercados, incluido México.

La falta de información pública y métricas verificables genera preocupación entre consumidores y organizaciones de la sociedad civil. La producción de huevos en sistemas de jaula continúa implicando condiciones de sufrimiento extremo para millones de gallinas, confinadas en espacios reducidos donde no pueden expresar comportamientos naturales básicos.

“Marriott está jugando sucio. Mientras el mundo celebra los valores del deporte —como la honestidad y el juego limpio—, la empresa sigue sin rendir cuentas sobre un compromiso clave en bienestar animal”, señaló Cecilia Ortuño, Coordinadora de Campaña de Igualdad Animal en México.

Consumidores exigen coherencia

Cada vez más consumidores en México y el mundo demandan prácticas empresariales éticas y sostenibles. En respuesta, empresas del sector hotelero y restaurantero han demostrado que la transición hacia sistemas libres de jaula es viable y necesaria. Más de 170 compañías se han comprometido a dejar atrás este sistema, y varias ya han completado la transición.

Un ejemplo es Grupo Ferrero, que en diciembre de 2025 anunció haber alcanzado un suministro de huevo 100% sin jaulas en México, en línea con el compromiso asumido en 2018 como parte de su política global de responsabilidad social, impulsada en colaboración con Igualdad Animal en México e Italia.

El Mundial como escenario global de rendición de cuentas

Con la visibilidad internacional del Mundial, Igualdad Animal busca poner en el centro del debate la responsabilidad de las grandes corporaciones en sus cadenas de suministro. La campaña utilizará acciones digitales, presión pública y movilización ciudadana para exigir a Marriott transparencia inmediata sobre el avance de su política de huevos sin jaula y un calendario claro y público para el cumplimiento total del compromiso

Esta campaña internacional tiene acciones simultáneas en Brasil, Estados Unidos, España, Reino Unido e Italia. Este enfoque global busca generar coherencia en las políticas de las compañías a nivel internacional y reforzar la rendición de cuentas en todos los mercados donde operan.

Igualdad Animal invita a la sociedad civil a sumarse a la campaña y exigir a Marriott que cumpla su compromiso. “Los aficionados no solo quieren ver un buen partido, también esperan que las empresas con las que interactúan jueguen limpio fuera de la cancha”, añadió Cecilia Ortuño Pérez.﻿