Tlajomulco inicia entrega de apoyos alimentarios a familias vulnerables

El Gobierno de Tlajomulco puso en marcha el Programa de Atención Alimentaria con la entrega inicial de 400 despensas dirigidas a personas en situación vulnerable, como parte de una estrategia enfocada en el apoyo social.

El arranque fue encabezado por el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, quien señaló que el programa busca atender necesidades básicas de las familias.

“Hoy venimos a refrendar el compromiso que tenemos con todas las familias de nuestro municipio y, muy en particular, con quienes más lo necesitan. Por eso, que hoy estén ustedes aquí nos llena de mucho gusto, pero también de un enorme compromiso: el de no bajar el ritmo, de seguir trabajando en equipo con todas y con todos para buscar alternativas de solución”, expresó.

De acuerdo con autoridades municipales, el programa no solo contempla la entrega de despensas, sino también acciones de acompañamiento a las familias beneficiarias, así como orientación y educación alimentaria para mejorar hábitos nutricionales.

Por su parte, la presidenta del Sistema DIF Tlajomulco, Bianca Sunderman Arriero, destacó el enfoque del organismo en la atención directa a la población.

“Sé que estas despensas van a beneficiarlos y, de todo corazón, voy a seguir trabajando así, de cerca, para que el apoyo llegue a quienes más lo necesitan. También quiero agradecer a DIF Jalisco, porque trabajamos de la mano con su presidenta, Maye, con una misma finalidad: ver por quien más lo necesita”, indicó.

El gobierno municipal informó que esta estrategia se desarrolla en coordinación con el DIF Tlajomulco y el DIF Jalisco.