Tlaquepaque entrega apoyos de programas sociales a más de seis mil personas

El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque realizó la entrega de tarjetas y apoyos correspondientes a diversos programas sociales en un evento llevado a cabo en la Unidad Deportiva Valentín Gómez Farías, donde se convocó a más de seis mil personas.

Durante la jornada, encabezada por la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, se informó que este año los programas de bienestar alcanzan a cerca de 100 mil personas y son financiados con recursos totalmente municipales.

Destacó la alcaldesa que los apoyos se entregan de manera directa a las familias, sin intermediarios. En el evento se distribuyeron nueve mil 967 tarjetas, de las cuales dos mil 969 corresponden a nuevos beneficiarios, además de mochilas y útiles escolares.

“Somos el primer y único municipio de todo el Estado que cuenta con programas como los de bienestar Tlaquepaque. Estos son únicos, con recursos cien por ciento municipales. Esto se logra con honestidad total. Quien tenga alguna duda que venga y vea con sus propios ojos cómo por primera vez en Tlaquepaque el dinero del pueblo regresa al pueblo, directo a las personas, directo a las familias”, expuso Pérez Segura.

Tlaquepaque entrega apoyos sociales (Gobierno Tlaquepaque)

Los apoyos forman parte de programas como Raíces de Esperanza, Aprendiendo con Bienestar, Mujeres Líderes de la Esperanza y Bienestar Incluyente.

La alcaldesa señaló que los apoyos se entregan de manera directa. Asimismo, anunció que para 2026 se contempla una inversión cercana a 200 millones de pesos en estos programas, además de un incremento en la frecuencia de entrega, que pasará a cinco bimestres al año.

El programa Mujeres Líderes de Esperanza sumó mil 819 nuevas beneficiarias, alcanzando más de siete mil jefas de familia que reciben un apoyo bimestral de dos mil 500 pesos. En tanto, Bienestar Incluyente incorporó mil 70 nuevos espacios, para llegar a dos mil 479 personas con discapacidad permanente.

Por su parte, el programa Raíces de Esperanza contempla apoyos únicos de 18 mil pesos para 349 artesanas y artesanos del municipio.

En el evento participó la delegada del Gobierno de México de los Programas de Bienestar en Jalisco, Katia Meave Fermiza, quien destacó la implementación de programas sociales enfocados en atender condiciones de pobreza y desigualdad.

“Si se quita de las manos de la burocracia y se entrega de manera directa y sin intermediarios”, expresó la delegada.

Las autoridades municipales informaron que estos programas forman parte de la política social del municipio orientada a ampliar la cobertura de apoyos y fortalecer las condiciones de vida de la población.