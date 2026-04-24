Presunto vendedor de droga, el individuo que disparó contra auto e hirió de gravedad a niña de 5 años

Sospechoso de balear a una niña de 5 años

Un presunto dealer o vendedor de droga fue detenido por la Fiscalía de Jalisco como principal sospechoso de ser quien disparó e hirió de gravedad a una niña de 5 años, en hechos suscitados la mañana del pasado domingo 12 de abril en los límites de las colonias Libertador Miguel Hidalgo y Beatriz Hernández, al oriente de Guadalajara.

Aunque hubo distintas versiones sobre el motivo por el cual fue baleado el carro en cuya parte trasera iba la pequeñita, la Fiscalía sostiene que de acuerdo con sus indagatorias, todo se originó por un incidente vial.

La corporación estatal afirma que logró identificar a José Fernando “N” como quien el día de los hechos, conducía un vehículo marca Toyota, tipo Corolla, de color gris oscuro, cuando cerca del centro comercial Punto Oriente, tuvo un incidente con el conductor de un Chevrolet Avero blanco, que era acompañado de su hija menor de edad.

Por espacio de varias calles, José Fernando siguió al Aveo y apuntaba y amenazaba con una pistola al chofer.

“En un momento dado y al lograr darles alcance en los cruces de la Avenida José María Iglesias y la calle Marruecos, José Fernando ‘N’ presuntamente disparó el arma, hiriendo a la niña que se encontraba en los asientos traseros”, informó la Fiscalía.

En el cateo hallaron drogas

El padre de la pequeña perdió el control del automotor tras tomar una calle hacia la izquierda e impactó a una camioneta Cherokee, en color claro, que se hallaba estacionada en el cruce de Marruecos y Miguel Rivero, esto ya en la Colonia Beatriz Hernández.

El hombre bajó para comenzar a pedir ayuda y finalmente una persona que pasaba por el lugar, le ayudó a trasladarla para que recibiera atención médica.

La mañana de la fecha en la que ocurrió el suceso, surgieron distintas versiones en torno a lo ocurrido, y se dijo incluso que quienes habían disparado eran los tripulantes de una motocicleta que intentaron asaltar al padre de la infante, pero esto ha quedado descartado por la Fiscalía de Jalisco.

🚔 Capturan y vinculan a un hombre por presuntamente disparar contra una niña tras altercado vial.



De acuerdo con las investigaciones, el señalado abrió fuego desde su vehículo contra otro en calles de Guadalajara, hiriendo a una menor de edad. (1-2) pic.twitter.com/p7eelqxXAR — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) April 24, 2026

“Una vez que el Ministerio Público tuvo conocimiento de los hechos, la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social inició las indagatorias para identificar y detener al presunto causante”, expuso la Fiscalía.

Agregó que las pesquisas condujeron a los agentes investigadores a realizar el cateo a un domicilio de la Colonia Jardines del Nilo, en Guadalajara, en donde se encontraron y aseguraron el vehículo Corolla del presunto agresor y varios casquillos percutidos, aparte de droga y otros indicios que hacen presumir que el morador de la finca es distribuidor de estupefacientes.

El carro desde el que se realizaron dispararos e hirieron a la pequeña Lucía

En la continuación de las indagatorias se obtuvo una orden de aprehensión en contra de José Fernando “N”, por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio tanto del papá como de la niña.

Días después del cateo, el señalado fue detenido en otro sitio y trasladado al Reclusorio de Puente Grande, en donde un juzgado lo vinculó a proceso por el delito ya indicado.

Como medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, José Fernando “N” permanecerá en prisión preventiva oficiosa por lo menos seis meses, mientras que para las investigaciones complementarias que permitan una sentencia, se fijaron tres meses.

La menor herida presuntamente por José Fernando “N”, se llama Lucía y se hallaba estable pero delicada. Poco después de que se suscitó la agresión la familia solicitó apoyo en redes sociales, pues además de los gastos que implica el que la niña haya sido baleada, el papá dependía de su carro para trabajar y la mamá se encuentra embarazada.