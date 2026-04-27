Le recuerdan a secretarios de Transporte y de Hacienda, que deben acudir al Congreso

Las diputadas Claudia Murguía y Tonantzin Cárdenas.

Desde el 25 de marzo quedó pendiente la comparecencia de los secretarios de Transporte, Diego Monraz; de Hacienda, Luis García Sotelo; y de Administración, Rafael Orendáin, ante los diputados locales que integran la Comisión Especial para Vigilar al Transporte Público, que preside la legisladora del PAN, Claudia Murguía.

Por ello, a un mes de esa cita, la diputada de Futuro e integrante de esa instancia, Tonantzin Cárdenas, afirmó que los funcionarios estatales deben cumplir con el llamado que les hizo el Congreso local y explicar que acciones se realizan para mejorar el servicio de transporte, tras de que ya se aplica la nueva tarifa de 14 pesos, de los cuales los pasajeros pagan 11 pesos, desde el 1 de abril.

“Yo esperaría que Luis García, el secretario de la Hacienda Pública, sí tenía la disposición de reagendar. Desconozco (del caso de Diego Monraz), ya que es la presidencia de la Comisión (Claudia Murguía) quien ha tenido la comunicación directa con los funcionarios, pero hasta ahora no hemos sido notificados de alguna fecha en concreto. Pero va a estar bien, que vengan después de algunos meses y nos digan para que sirvió ese aumento. Tienen que venir es un acuerdo formal”, aseguró.

Tonantzin Cárdenas señaló que por lo que ella ha observado y a decir de usuarios de las colonias del norte de Zapopan, el servicio de transporte sigue igual.

Quienes padecen el deficiente servicio de transporte público, son quienes viven en la periferia y ahí es donde deberían reforzar las rutas con unidades nuevas. Sin embargo, los funcionarios hacen videos en Tik Tok, pero no acuden a las colonias donde hay carencia de camiones.

“Yo creo que hemos visto muchos nuevos Tik toks -eso sí-, muchas fotos y tik toks de las nuevas unidades de transporte público, pero eso no significa que estén cubriendo las necesidades -a mi parecer- de quienes deben ser prioridad, que son quienes viven en las periferias y padecen la peor calidad del servicio. Aquí en el centro de la ciudad tenemos los camiones más bonitos. Yo me pregunto si realmente la ampliación y renovación de unidades ¿para quién va a ser?, eso creo que es la pregunta que no hemos logrado resolver”, subrayó.

La legisladora de Futuro reconoció que en los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara (UdeG) sí hay beneficios tangibles, con más unidades y con el precio preferencia de 5 pesos para los estudiantes.

No obstante, sigue habiendo déficit de camiones con rampa para personas con discapacidad y hace falta que se instalen nuevos paraderos para los usuarios en la periferia.

Sobre esto último, señaló que espera que la Secretaría de Transporte atienda estas peticiones de que haya más unidades adaptadas y que se instalen los paraderos seguros, en coordinación con los ayuntamientos.