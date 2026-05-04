La bancada de MC resalta agenda legislativa a favor de la niñez

En breve, se presentará una reforma para que los menores tengan derecho a internet público.

La bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local hizo un recuento de las iniciativas que han presentado -y otras que se conocerán próximamente- que tienen como objetivo apoyar a las niñas, niños y adolescentes.

El coordinador de los legisladores de MC, José Luis Tostado Bastidas, habló de las recientes iniciativas enviadas por el gobernador Pablo Lemus, para garantizar por ley la gratuidad del transporte público para niñas y niños y el derecho universal a la salud, incluyendo el tamiz auditivo.

Tostado confía en que las nuevas reformas serán respaldadas por todas las bancadas en el Congreso de Jalisco, dado el beneficio que tendrán para las infancias.

“La prioridad de la bancada en el Congreso del Estado de Jalisco son las niñas y los niños, hoy, mañana y siempre; y respecto de eso, es importante comprometernos para pasar de las palabras, a los hechos”, enfatizó.

La legisladora de MC, Gabriela Cárdenas Rodríguez, destacó la reforma que castiga y persigue el delito de abuso sexual infantil.

Añadió que las reformas planteadas buscan impulsar una agenda de cuidados, de salud y desarrollo, con la infancia como eje prioritario.

“Por eso modificamos el artículo 142 y 175 del Código Penal, para quitar el concepto de seducción y subir la pena máxima de 15 a 20 años de prisión, en casos de abuso sexual contra mayores de 15 años y menores de 18 años, sin consentimiento, y el delito se persigue de oficio”, precisó.

La representante popular, Montserrat Pérez Cisneros, anunció que en las siguientes semanas se propondrá una reforma para que las niñas, niños y adolescentes tengan derecho a usar un servicio público de internet, esto, para que los estudiantes estén preparados para un mundo más competitivo.

“Lo que nosotros queremos hacer es elevar a rango constitucional el derecho al internet y esto tiene un impacto directo en las infancias porque las in que crecen con acceso al internet, que lo tienen en las escuelas y lo tienen en sus planes de estudio, son infancias que generan competencias para el futuro y que se vuelven mucho mas competitiva para el futuro, manifestó.

Por su parte, la diputada Mónica Magaña presentó iniciativas legislativas para garantizar salud universal para niñas, niños y adolescentes.

Las propuestas de la bancada de MC, intregrada por 11 legisladores, abarcan la crianza positiva para erradicar la violencia en hogares y escuelas; el fortalecimiento de los procesos de adopción para niñas, niños y adolescentes susceptibles de adoptarse en el estado; y una reforma integral en materia de nutrición.