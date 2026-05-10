Alcanza Jalisco mayor índice de localización en el primer cuatrimestre de 2026

. FOTO:MAGDALENA MONTIEL/CUARTOSCURO.COM (Magdalena Montiel Velázquez)

Como resultado del fortalecimiento de las acciones de búsqueda y atención a familiares, Jalisco registra una reducción sostenida en el número de desapariciones y una mejora en los indicadores de localización de personas durante el primer cuatrimestre de 2026.

Entre el 1 de enero y el 30 de abril de este año se contabilizaron 746 reportes de desaparición, de acuerdo con datos de la Versión Pública del Registro Estatal de Personas Desaparecidas. La cifra representa una disminución de 15.03 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 878 casos, y una reducción de 52.5 por ciento respecto a 2019, año en el que se documentaron mil 572 desapariciones en el mismo lapso.

A la par de esta disminución, la entidad alcanzó el porcentaje de localización más alto para un primer cuatrimestre en los últimos siete años. Con corte al 30 de abril de 2026, el indicador de localización se ubicó en 59.3 por ciento, lo que representa un incremento de 7.6 puntos porcentuales respecto a 2025 y de 10.1 puntos en comparación con 2019.

Estos resultados reflejan el fortalecimiento de la capacidad institucional de respuesta y la eficacia de los mecanismos de búsqueda implementados en la entidad. La estrategia estatal mantiene como prioridad la atención integral a las familias, así como el fortalecimiento de las capacidades operativas y tecnológicas para agilizar la búsqueda y localización de personas reportadas como desaparecidas.

Las acciones coordinadas entre autoridades estatales y municipales continuarán enfocadas en brindar atención oportuna, mejorar los procesos de reacción inmediata y reforzar los mecanismos de investigación y localización en todo el estado.

Desapariciones registradas del 1 de enero al 30 de abril (2019-2026):

2019: 1,572

2020: 1,440

2021: 1,315

2022: 1,229

2023: 1,023

2024: 938

2025: 878

2026: 746

Fuente: Versión Pública del Registro Estatal de Personas Desaparecidas..