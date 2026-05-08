Vecinos reclaman que el gobierno de Tlaquepaque use predio como depósito de autos municipales

El legislador Alberto Alfaro y Antonio Flores, representante vecinal.

Un terreno municipal genera preocupación en vecinos de Parques de Santa Cruz del Valle, en Tlaquepaque, porque ahí se almacenan vehículos fuera de servicio, maquinaria y camiones recolectores de basura, cuando ese sitio podría destinarse a proyectos comunitarios de beneficio social.

El legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Alberto Alfaro, hizo la denuncia pública sobre el tema y dijo que solicitarán a las autoridades municipales y ambientales transparentar el uso del terreno, retirar las unidades almacenadas y establecer mecanismos de diálogo con la comunidad para definir proyectos que respondan a las necesidades de la colonia.

Dijo que presentará un exhorto para pedir la intervención de las autoridades correspondientes y dar seguimiento a las peticiones realizadas por los vecinos.

“Lo más delicado es que hay camiones de basura totalmente llenos de residuos. Imagínense el foco de infección. Parques y Jardines estaba limpiando el área, porque el área estaba lleno de maleza, yerba seca y lo estaban aplanando, para que pudiera ingresar otros vehículos y esa fue la preocupación, por eso me llamron los ciudadanos de Santa Cruz y te repito, el tema mas grave es que lo quiren utilizar como un espacio para la chatarra de los camiones de basura, las patrullas chocadas y es un foco de contaminación”, explicó el legislador.

Alejandro Torres Tafoya, representante vecinal de Parques de Santa Cruz del Valle, informó que vecinos de la zona habían planteado propuestas para aprovechar el espacio en proyectos como áreas recreativas, instalaciones deportivas, un centro comunitario, servicios de salud o incluso infraestructura educativa. Sin embargo, señaló que hasta el momento no existe información oficial y definitiva sobre el destino del predio.

“A lo largo del tiempo, nuestra colonia ha planteado distintas propuestas para este predio. Por ejemplo, un centro de salud, un mercado municipal, un centro comunitario, canchas deportivas, espacios públicos para la convivencia de la familia. Incluso, recientemente se habló de una posible ampliación de la Secundaria número 131 que está a espaldas de este terreno”, dijo.

Los vecinos hicieron un llamado al gobierno de Tlaquepaque para mantener comunicación y atención permanente a las necesidades de la zona.