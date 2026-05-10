Instalan exposición escultórica en andador Independencia de Tlaquepaque

San Pedro Tlaquepaque se incorporó a las actividades del Festival Cultural de Mayo con una exposición de esculturas al aire libre instalada sobre el andador Independencia, donde permanecerán 13 piezas exhibidas hasta el próximo 23 de julio.

El director del Centro Histórico, Roberto Torres Navarro, informó que la muestra forma parte de las rutas escultóricas impulsadas en distintos municipios del área metropolitana dentro de la programación del festival.

Las obras corresponden a artistas de trayectoria nacional e internacional, entre ellos José Luis Malo, Silvia Murillo, Balo Pulido, Rigoberto Gutiérrez, Rafael San Juan, José Torres, Jorge Correa, Luis Espiridión y Mónica Barragán.

La exposición reúne esculturas elaboradas en materiales como resina, fibra de vidrio, acero, polímeros y bronce, además de propuestas figurativas y contemporáneas.

“Van a encontrar obras muy figurativas, desde una manada de lobos, un rostro, un torso y también obras contemporáneas; hay esculturas para todos los gustos”, comentó Torres Navarro.

Entre las piezas de mayor tamaño se encuentran “Caballo alegre”, de José Torres, con dimensiones de 1.40 por 3.05 metros, y “Me gusta”, de José Luis Malo, de 2.40 metros de altura.

El funcionario invitó a habitantes y visitantes a recorrer el andador Independencia y conocer la exposición, que permanecerá abierta al público como parte de las actividades culturales del municipio.