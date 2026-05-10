Realizan campaña de difusión sobre desaparecidos durante el Mundial de Futbol

El Mundial no debe opacar la crisis de los desaparecidos.

Disfrutar los partidos del Mundial de Futbol “no está mal”. Sin embargo, eso no debe opacar la crisis humanitaria que se vive en México y en Jalisco con las miles de personas desaparecidas, aseveró Héctor Flores González, cofundador del colectivo Luz de Esperanza.

En ese contexto, el colectivo comenzó una campaña digital desde la semana pasada, en la que, en videos realizados con Inteligencia Artificial (IA), las propias personas desaparecidas, relatan la crisis de los desaparecidos para que las personas se informen del grave problema existente.

“Son fotos de nuestros hijos que a través de la IA van narrando temas del Mundial, de los gobiernos cómo utilizan los dineros para otras cosas, en lugar de buscarlos y a la par, van saliendo fichas de búsqueda. Para nosotros es un impacto muy fuerte. Cada semana vamos a estar sacando nuevos videos con más personas desaparecidas hablando del tema”, explicó.

En apenas unos días, los videos de la campaña que realiza el colectivo Luz de Esperanza, ya les llegaron a los aficionados del futbol, no solo en México, sino en otros países. Por ello, el objetivo se está cumpliendo, dijo Héctor Flores.

“Muchas personas van a estar aquí y muy poco les van a importar las otras cosas que sucedan. Es para conectar con todos. Está muy bien festejar, está muy bien ir a los partidos, pero también hacen falta ellos y no por unos partidos del futbol, vamos a olvidar la crisis que estamos viviendo en México, son miles de personas las que nos hacen falta y esta campaña trata de buscar un impacto en toda la gente que viene a disfrutar del futbol, de que no está mal disfrutar del futbol, pero lo que sí está mal es olvidarnos de aquellos a los que tenemos que seguir nombrando, de todas las ausencias que están”, finalizó.