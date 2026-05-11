Denuncias anónimas y búsquedas por parte de colectivo permiten descubrir cementerio clandestino con 26 osamentas

FOTO: Captura de pantalla Tráfico ZMG

En dos meses, el colectivo de buscadores de personas desaparecidas “Corazones unidos por nuestro tesoros” ha dejado al descubierto que el Fraccionamiento Lomas de la Capilla, perteneciente al municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, fue usado por la delincuencia organizada como una fosa clandestina en la que, del 8 de marzo al 10 de mayo de 2026, suman ya 26 cadáveres que han sido hallados enterrados.

El colectivo ha logrado esos descubrimientos -que probablemente continuarán sumando más- luego de darle seguimiento a reportes anónimos o haciendo recorridos de búsquedas por cuenta propia, independientemente de las investigaciones que corresponden a las autoridades.

Este domingo 10 de mayo, “Corazones unidos por nuestro tesoros” no salió a marchar como otros organismos similares; se dedicó a seguir revisando el fraccionamiento de referencia, que se encuentra en abandono -a unos 36 kilómetros del Centro Histórico de Guadalajara-, y localizó en una vivienda, las osamentas de cuatro personas enterradas, aparte de otro cuerpo que estaba en otra finca.

De acuerdo con lo señalado por el colectivo han sido entre 15 y 20 el número de casas abandonadas en las que se localizaron ya un total de 26 cuerpos humanos, así como ropa y calzado.

Tras este nuevo hallazgo en Lomas de la Capilla, los dos inmuebles en donde estaban los cinco cadáveres, serían intervenidos por el Ministerio Público y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

El colectivo pide a la ciudadanía que les sigan compartiendo sus reportes anónimos a sus redes sociales: Facebook Corazones Unidos GDL y TikTok Corazones Unidos 01.

TÉCNICA DE LA VARILLA

“Corazones unidos por nuestro tesoros”, al igual que otros colectivos de búsqueda de desaparecidos, carga durante sus rastreos con picos, palas y varillas de metal para utilizarlos en los lugares sobre los que existen dudas de la existencia de cadáveres.

Una de las herramientas que les permite dar con las osamentas es la varilla de metal, la cual entierran en los sitios sospechosos y si sale impregnada de cal, es un indicio de la presencia de cuerpos humanos.