Programa “La Escuela es Nuestra” beneficiará a 75 planteles de Tlaquepaque

El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque se incorporó al programa federal “La Escuela es Nuestra”, mediante el cual 75 planteles educativos del municipio recibirán recursos destinados a obras de mantenimiento, infraestructura y equipamiento.

La entrega de tarjetas con recursos federales a comités escolares se realizó en el Centro Cultural El Refugio. Los apoyos serán administrados directamente por las familias y comunidades escolares para definir las necesidades prioritarias de cada plantel.

La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, señaló que las escuelas requieren condiciones adecuadas para el desarrollo de niñas, niños y jóvenes. “Porque son un lugar para su desarrollo integral y formación, que los llevará a superarse”, expresó.

La alcaldesa también destacó que el programa busca fortalecer entornos comunitarios y de convivencia. “Por eso, este programa del Gobierno de México, es tan importante porque es un apoyo directo a las familias, no a directivos, no a funcionarios, sino a las familias que decidirán cómo invertir mejor este recurso en las instituciones educativas”, indicó.

De acuerdo con la autoridad municipal, los apoyos para los planteles van desde 250 mil hasta un millón 500 mil pesos y podrán utilizarse en trabajos de remozamiento, mantenimiento, pintura, adquisición de equipo y material didáctico.

Pérez Segura agregó que el ayuntamiento colaborará con acciones complementarias para fortalecer los proyectos en las escuelas beneficiadas.

“El Gobierno Municipal se suma este esfuerzo con nuestros propios programas, pero con la aportación totalmente transparente, sin ninguna condición y sin ningún compromiso para poder sumar en este esfuerzo”, señaló.