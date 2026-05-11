Las mujeres son las principales beneficiarias de las remesas; 61% las reciben madres, hijas y hermanas

El diputado Miguel de la Rosa, Javier Martínez (OUJAL), Abraham Vázquez (Finabien) y la legisladora migrante, Nadia Sepúlveda.

Las remesas enviadas por trabajadores migrantes en Estados Unidos significan un impacto positivo en las autonomía económica y bienestar de las mujeres en diversos estados del país.

Esta fue la conclusión del foro “El papel y aporte económico de las remesas hacia las mujeres en México”, realizado en el patio central del Congreso del Estado.

En 2025, Jalisco fue el tercer lugar de los 32 estados del país, al recibir 5 mil 100 millones de dólares de remesas. Guadalajara y Zapopan son los municipios que más reciben dólares en toda la entidad.

Entre 2025 y este 2026, el panorama está lleno de incertidumbre. Sin embargo, los lazos familiares mantienen los envíos de remesas.

Marta Virgen, quien vive en San Miguel el Alto, Jalisco, relató la importancia de las remesas que le envían un hijo y dos hermanos. Ella quedó viuda hace seis años y la pensión que recibe del IMSS es muy raquítica para ella y para su madre.

“Yo salgo a flote con la ayuda de dos hermanos y un hijo que viven en Estados unidos de migrantes y ahí subsistimos mi madre -que tiene 85 años- necesita oxígeno 24/7, entonces, si no fuera por las remesas no se que fuera de nosotros, porque ya uno a la edad que tengo, ya no encuentra un trabajo que sea bien remunerado”, refirió.

La diputada federal migrante de Morena, Nadia Sepúlveda García, señaló que cada vez debe darse una mayor cercanía con los migrantes en Estados Unidos y con quienes reciben las remesas para ofrecerles capacitación en materia digital y para emprender.

“Me da mucho gusto que como legisladora represento a mexicanos en el exterior. Mi padre es originario de Mexticacán, Jalisco, mi madre es de San Diego, California. Toda mi familia de San Diego y yo ya del otro lado y es importante que estemos dialogando hoy de un tema que impacta a millones de madres, esposas e hijas que viven hoy una realidad diferente”, dijo.

El 10 de mayo y los días previos y posteriores, son la época del año en que las mujeres reciben más remesas de sus familiares. La diputada Nadia Sepúlveda informó que más de 61% de las personas receptoras de remesas fueron mujeres.

Abraham Vázquez, director de Servicios Financieros y Operación de Sucursales de la Financiera para el Bienestar (Finabien), sostuvo que las remesas representan un impacto directo en el bienestar y calidad de vida de miles de familias, en especial en Michoacán, Guanajuato y Jalisco.

“Más allá del consumo familiar en salud, alimentos, educación, e inclusive construcción, las remesas -además- contribuyen a sostener la demanda interna convirtiéndose en una fuente de financiamiento que supera con frecuencia la Inversión Extranjera Directa (IED) y hasta el turismo”, ponderó.

Jalisco, Michoacán y Guanajuato fueron los principales receptores de remesas en 2025.

Durante el foro, se firmó un convenio entre las Organizaciones Unidas Jaliscienses Migrantes (OUJAL) y la Financiera para el Bienestar (Finabien), para garantizar la transmisión binacional segura de remesas. La OUJAL representa a más de 40 organizaciones, federaciones y clubes y la preside Javier Martínez Medina. El coordinador parlamentario de Morena, Miguel de la Rosa, acudió al acto como testigo de honor.

En Jalisco hay ya 82 sucursales de la Financiera para el Bienestar -antes Telecomm-, de las cuales 11 están en el Área Metropolitana de Guadalajara. En esas oficinas, se realizan envíos y recepción de remesas de bajo costo.