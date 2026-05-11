Convocan a vigilia en Guadalajara para recordar a víctimas de VIH-Sida y combatir la discriminación

La discriminación continúa siendo uno de los principales retos para las personas que viven con VIH, pese a los avances médicos y al acceso gratuito a tratamientos, advirtió Coesida Jalisco al anunciar la realización de la Vigilia Internacional en Solidaridad con las Personas Afectadas por el VIH-Sida.

La doctora Ancira Donai Dueñas Martínez, responsable de políticas públicas de Coesida Jalisco, explicó que el evento busca recordar a quienes fallecieron a causa del Sida, pero también sensibilizar a la población sobre el estigma que todavía enfrentan quienes viven con el virus.

“La epidemia que más daño está haciendo en este momento está a la par del VIH y se llama discriminación”, afirmó.

La especialista recordó que esta vigilia nació hace más de 40 años en San Francisco, cuando familiares y parejas de personas fallecidas comenzaron a reunirse para honrar su memoria en medio de una crisis sanitaria de la que aún se sabía poco.

“Las familias sabían que no eran cifras, ni estadísticas; era su pareja, su hermano, su hijo, su mamá o su papá”, señaló.

Dueñas Martínez destacó que actualmente el VIH ya no representa una sentencia de muerte, pues los tratamientos permiten que las personas tengan una expectativa de vida similar a la de cualquier otra persona, siempre y cuando mantengan control médico y adherencia a los medicamentos.

Explicó que una persona bajo tratamiento puede alcanzar un estado “indetectable”, lo que significa que el virus no puede transmitirse.

“Tomar medicamento te hace no detectable y, por lo tanto, no transmisible”, explicó.

Sin embargo, lamentó que todavía existan casos de rechazo en centros laborales y escuelas hacia personas diagnosticadas con VIH.

“Seguimos diciendo lo mismo desde hace más de 40 años: el VIH no se transmite como una gripa”, subrayó.

La vigilia se realizará el próximo domingo 17 de mayo a las 18:00 horas sobre Paseo Alcalde, entre la Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres y la Presidencia Municipal de Guadalajara.

Durante la actividad se colocará un lazo rojo monumental acompañado de veladoras en memoria de personas fallecidas por Sida, además de una exposición de mantas con mensajes dedicados a seres queridos que murieron por la enfermedad.

La representante de Coesida indicó que el evento se realizará de manera simultánea en alrededor de 150 ciudades del mundo y reiteró que cualquier persona puede acudir, independientemente de si ha tenido contacto cercano con alguien diagnosticado.

También llamó a la población sexualmente activa a realizarse pruebas de detección y recordó que tanto el diagnóstico como el tratamiento son gratuitos, incluso para personas sin seguridad social o migrantes.

De acuerdo con datos de Coesida, en Jalisco existen más de 8 mil casos acumulados de personas viviendo con VIH, con una mayor incidencia entre hombres, particularmente hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres.

La doctora insistió en que el VIH dejó de ser sinónimo de muerte cuando existe atención oportuna, por lo que llamó a la sociedad a abandonar prejuicios y estigmas alrededor de la enfermedad.