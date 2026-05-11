Tlajomulco inaugura primer Bosque Urbano en la zona Valle

El Gobierno de Tlajomulco inauguró la primera etapa del Bosque Urbano de Lomas del Sur, un espacio público ubicado en la delegación de San Sebastián que busca ampliar las áreas verdes y ofrecer espacios recreativos para habitantes de la zona Valle.

El proyecto contempla la recuperación de más de nueve hectáreas, de las cuales el 76 por ciento está destinado a áreas verdes y especies endémicas. La obra requirió una inversión de 70 millones de pesos.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, señaló que el sitio permaneció abandonado durante años y que ahora busca convertirse en un espacio de convivencia y contacto con la naturaleza.

“Bueno, contentos de poder ya entregar una primera etapa de lo que será el primer Bosque Urbano del sur de la ciudad, un espacio que durante algún tiempo estuvo abandonado, pero que era una gran oportunidad de poder generar un pulmón para la zona de más alta densidad que tenemos del municipio y también de la ciudad. Son 12 hectáreas, en una primera etapa nueve, y tres más que vamos a incorporar, ya con una primera inversión de 70 millones de pesos”, expresó.

Bosque Urbano Tlajo (CHAFF/Gobierno Tlajomulco)

El Bosque Urbano cuenta con explanada de ingreso, andadores, miradores, aula de usos múltiples, huerto comunitario, cancha de futbol, pista de atletismo, canchas multiusos, área de pádel, skatepark, zona de calistenia y juegos infantiles, además de un corredor natural junto al arroyo.

La coordinadora general Estratégica de Gestión del Territorio del Estado, Karina Anaid Hermosillo Ramírez, destacó que el proyecto incorpora una visión ambiental y de convivencia urbana. “Está llevando el municipio con una visión que no nada más es construir calles, no nada más es poner más concreto, sino también hacer un espacio habitable”, señaló.

Autoridades municipales indicaron que el espacio también fortalece la movilidad, debido a su cercanía con la estación Lomas del Sur de la Línea 4 del Tren Ligero, lo que facilitará el acceso para habitantes de colonias cercanas como Chulavista, Hacienda Santa Fe y Lomas del Mirador.

Por su parte, el coordinador general de Gestión del Territorio y Obra Pública, René Caro Gómez, explicó que el proyecto incluye andadores, alumbrado, sistemas de riego y accesos controlados para brindar mayor seguridad a los usuarios.

Como parte de la rehabilitación del área, también fueron instaladas y restauradas las esculturas de dinosaurios que anteriormente se encontraban sobre la avenida Adolf B. Horn.

Durante el acto inaugural participaron autoridades estatales, municipales y representantes de organismos metropolitanos vinculados a planeación urbana y medio ambiente.