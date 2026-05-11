Tlajomulco pone en marcha prueba piloto de transporte escolar en López Mateos

El Gobierno de Tlajomulco inició la prueba piloto del programa “TlajoVan a la Escuela”, un sistema de transporte escolar diseñado para disminuir el tráfico en la avenida López Mateos y ofrecer una alternativa de movilidad para estudiantes del municipio.

El coordinador general de Gestión del Territorio y Obra Pública, René Caro Gómez, informó que el programa comenzó operaciones con cinco rutas dirigidas a seis escuelas de la zona, cuatro privadas y dos públicas.

La fase piloto se desarrollará durante las últimas semanas del ciclo escolar y contempla la evaluación de horarios, logística, puntos de ascenso y funcionamiento general del servicio para definir un modelo permanente a partir de septiembre.

“El viernes pasado iniciamos la prueba piloto. Recordarán que en nuestro plan de trabajo está usar las últimas ocho semanas del ciclo escolar para esta prueba piloto. Ya están funcionando cinco rutas. Apenas tuvimos el primer día el viernes y hoy fue el segundo día. Como sabíamos, esta prueba sirve lógicamente para evaluar todo el funcionamiento, la logística, las paradas y los horarios”, explicó.

Tlajovan (Gobierno Tlajomulco)

Añadió que, de acuerdo con los primeros reportes, madres y padres de familia han manifestado una respuesta favorable por la reducción de tiempo en traslados sobre López Mateos.

Actualmente el programa beneficia a cerca de 80 estudiantes, distribuidos en cinco unidades con capacidad para 16 pasajeros cada una. El municipio también analiza ampliar la capacidad del sistema mediante autobuses escolares de mayor tamaño, dependiendo de la demanda.

Las autoridades municipales señalaron que durante esta etapa piloto el servicio no tendrá costo para escuelas ni familias, ya que la inversión inicial es asumida por el ayuntamiento.

Además, se informó que el gobierno municipal evalúa la posibilidad de implementar un esquema de subsidio para fortalecer el programa en el próximo ciclo escolar.