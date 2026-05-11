Guadalajara enfrenta crisis hídrica rumbo al Mundial

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Investigadores de la Universidad de Guadalajara (UdeG) advirtieron que la capital jalisciense, sede de la Copa Mundial de Fútbol 2026, enfrenta una emergencia urbana derivada del crecimiento descontrolado, la desaparición de cauces naturales y la falta de planeación territorial. El diagnóstico revela un mapa de 600 puntos de inundación, de los cuales 200 representan alta peligrosidad para la población, en un contexto donde la infraestructura hidráulica de la Zona Metropolitana se encuentra colapsada.

De acuerdo con los especialistas, en los últimos seis años se han documentado 30 nuevas zonas de riesgo extremo, donde personas y vehículos pueden ser arrastrados durante las tormentas. La temporada de lluvias de este año podría adelantarse a la segunda quincena de junio, coincidiendo con la llegada de miles de aficionados al Mundial, lo que incrementa la vulnerabilidad de la ciudad.

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En conferencia de prensa, los investigadores Luis Valdivia, Jorge Fernández Acosta y Marco Ramírez entregaron el estudio técnico al senador Carlos Lomelí, quien se comprometió a llevarlo al Senado de la República, al gobierno estatal y a las instancias federales para gestionar recursos y establecer una ruta institucional de atención. Valdivia recordó que en los años 70 se registraban 30 zonas inundables en Guadalajara, cifra que aumentó a 75 en los 90 y hoy alcanza las 600, reflejo del fracaso acumulado de la planeación hidráulica.

Fernández Acosta señaló que el 90 por ciento de los arroyos del Valle de Atemajac desaparecieron bajo casas y centros comerciales, lo que agravó la situación. Ramírez, por su parte, advirtió que las cimentaciones profundas de desarrollos inmobiliarios de alta densidad funcionan como “diques invisibles” que alteran el flujo subterráneo del agua y generan acumulaciones en distintos puntos de la ciudad.

Los expertos precisaron que las zonas críticas incluyen avenidas López Mateos, Patria y Federalismo, así como el Arroyo Seco, El Garabato, El Dean y las márgenes del canal de Las Pintas en Tlajomulco. La urbanización descontrolada en áreas como El Nixticuil, el Cerro del Cuatro y las laderas del bosque La Primavera ha sellado con concreto las microcuencas, eliminando la capacidad natural de infiltración y multiplicando la escorrentía hacia las zonas bajas.

La propuesta integral presentada contempla la creación de un mapa de inundaciones que identifique no solo los puntos críticos, sino también el origen de las corrientes; modificaciones legislativas al Código Urbano y a los reglamentos de construcción; infraestructura verde y azul bajo el modelo de “ciudades esponja”; sistemas de alerta hídrica en tiempo real; y pozos profundos de absorción. Se plantean proyectos piloto en El Rosario, San Juan de Ocotán y La Martinica, zonas donde el año pasado hubo pérdidas humanas.

El senador Carlos Lomelí anunció que acompañará a los investigadores en la entrega formal del documento al gobierno estatal y buscará coordinación con autoridades federales para obtener recursos etiquetados. Subrayó que la corresponsabilidad entre niveles de gobierno será clave para atender tanto las inundaciones recurrentes como el deterioro de la calidad del agua potable, contaminada por coliformes y metales pesados debido al rezago en las plantas procesadoras.

Con este diagnóstico, Guadalajara se prepara para enfrentar el Mundial de Fútbol 2026 en medio de una crisis hídrica que amenaza con escalar y que exige respuestas inmediatas desde la academia, la política y la gestión institucional.