Reciben policías de Jalisco capacitación para combatir ciberdelitos en agravio de menores de edad

Capacitan a agentes de Jalisco vs ciberdelitos en agravio de menores

La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo de Jalisco encabezó el inicio de la capacitación especializada en “Investigación cibernética y manejo de evidencia digital de ciberdelitos en agravio de niñas, niños y adolescentes”, dirigida a personal de la Secretaría de Seguridad del Estado.

El Gobierno de Jalisco indicó que así se mejorará la actuación institucional ante delitos cometidos en entornos digitales, mediante herramientas técnicas para investigar y preservar evidencia digital, así como atender casos que involucren a niñas, niños y adolescentes, desde las primeras etapas del procedimiento.

Maye Villa de Lemus, presidenta del Sistema DIF Jalisco, reconoció este compromiso y esfuerzo compartido, porque consideró que cuando las instituciones trabajan coordinadas con visión y sensibilidad, las familias del estado se sienten más protegidas y acompañadas.

“Detrás de cada protocolo, de cada investigación y de cada herramienta tecnológica, hay algo mucho más profundo: la posibilidad de proteger la vida, la integridad y la tranquilidad de una niña o un niño”, dijo la presidenta del DIF Jalisco.

Añadió que la capacitación marca un avance estratégico porque reconoce una realidad urgente, esto es, que la violencia contra niñas, niños y adolescentes también ocurre en espacios digitales.

“Hablar de ciberdelitos contra las infancias no puede hacerse solamente desde lo técnico, tiene que hacerse también desde lo humano, desde la conciencia de que muchas veces una intervención oportuna puede evitar daños irreparables”, afirmó la señora Villa de Lemus.

PREPARACIÓN CONTRA DELITOS QUE SE COMETEN A TRAVÉS DE PANTALLAS

En el curso de Investigación cibernética y manejo de evidencia digital de ciberdelitos en agravio de menores, participan 44 elementos de la Secretaría de Seguridad de Jalisco y se realizará durante dos días, con 12 horas de duración.

Las instituciones y corporaciones requieren preparación especializada para actuar con oportunidad frente a conductas que pueden cometerse a través de pantallas, plataformas y dispositivos.

“Hoy la vida de nuestras niñas, nuestros niños y adolescentes transcurre en un entorno donde la inteligencia artificial, las realidades inmersivas y la conectividad total son la norma; sin embargo, esta hiperconectividad también ha evolucionado las formas de agresión y vulneración. Las y los delincuentes, con esto, tienen plataformas que ponen en riesgo a niñas, niños y adolescentes”, dijo Juan Pablo Hernández González, Secretario de Seguridad de Jalisco.

En su oportunidad, Tatiana Esther Anaya Zúñiga, Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo de Jalisco, resaltó que además de la capacitación, se tendrán las herramientas necesarias para construir un protocolo de atención.

“Esta capacitación es fundamental para poder proteger a las niñas, niños y adolescentes, ante estos ciberdelitos que pueden afectarlos profundamente desde lo social y psicológico”, enfatizó.

También destacó que la correcta integración de las investigaciones, es determinante para evitar fallas que debiliten los procedimientos, y en casos que involucran a niñas, niños y adolescentes, el rigor técnico y jurídico marcan la diferencia entre una respuesta efectiva y la posibilidad de impunidad.

Esta capacitación, coordinada por la Consejería Jurídica con áreas estatales y federales especializadas, forma parte de una ruta de trabajo para actualizar la preparación del personal de seguridad ante los desafíos que plantean los ciberdelitos.

En el evento estuvieron representantes del Sistema DIF Jalisco, Secretaría de Seguridad, Consejería Jurídica, Fiscalía del Estado, SIPINNA, Procuraduría Social, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México.