Atrapan en “anexo” a sujeto buscado por hacer tocamientos a una niña en tienda de abarrotes

El individuo fue captado cuando tocó en partes íntimas a la menor

La Fiscalía del Estado informó que el presunto responsable de realizar tocamientos a una niña en una tienda de abarrotes, en la Colonia Santa Elena de la Cruz, de Guadalajara, fue detenido en un centro de rehabilitación.

La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia había iniciado las indagatorias del caso tras recibir la denuncia sobre el caso de abuso sexual infantil ocurrido el pasado 7 de mayo.

El delito fue captado en un video de seguridad que fue compartido a través de chats vecinales; en dicha grabación se observan los momentos en que un hombre toca a la niña cuando están en una tienda en espera de ser atendidos.

En colaboración con las áreas especializadas de la Comisaría de Seguridad de Guadalajara y de la Secretaría de Seguridad del Estado, se pudo identificar a Luis Antonio “N” como el presunto responsable de los hechos, señaló la Fiscalía.

🚨 Capturan a presunto responsable de abuso sexual infantil en Guadalajara 🚨



👧🏻 La Fiscalía del Estado logró la captura de Luis Antonio “N” señalado presuntamente realizar tocamientos indebidos a una niña al interior de una tienda de abarrotes en Elena de la Cruz. pic.twitter.com/miwUTJSCsp — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) May 11, 2026

Agregó que “las labores ministeriales de esta representación social permitieron obtener una orden de aprehensión en contra del señalado, misma que se cumplimentó durante el desahogo de dos cateos. A él se le capturó al interior de un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Tetlán, en Guadalajara, este 11 de mayo”.

El detenido será puesto a disposición del juzgado que lo requiere, donde deberá responder por el delito de abuso sexual infantil.