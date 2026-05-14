Reconstruye SICT Jalisco Puente Ameca, ubicado en Carretera a Puerto Vallarta

Reconstruye SICT Jalisco Puente Ameca

El Centro Jalisco de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) anunció que trabaja en la reconstrucción del Puente Ameca, ubicado en el kilómetro 50+500 de la carretera Guadalajara-Puerto Vallarta, en el tramo Entronque Ameca-Ameca.

“Dentro del proceso de obras, la SICT realizará la demolición de la superestructura, para remplazar trabes y losas, para brindar mayor seguridad a los usuarios”, señaló la dependencia del Gobierno Federal.

Agregó que los trabajos se inician en los carriles del sentido Ameca-Guadalajara, por lo que el tránsito en ese sentido, ya comenzó a ser canalizado por la lateral de la carretera aledaña al puente en mención.

Señaló que en cuanto se concluyan los trabajos en este sentido, se aplicará la misma estrategia en los carriles con dirección de Guadalajara hacia Ameca.

Reconstruye SICT Jalisco Puente Ameca

SICT Jalisco explicó que se tiene programado que las obras de reconstrucción del puente tendrán una duración de seis meses.

“El Centro SICT Jalisco exhorta a los usuarios de esta importante vía de comunicación, a transitar con precaución, respetando en todo momento los dispositivos y señalamientos de protección de obra. Asimismo, a considerar mayor tiempo para sus traslados, en tanto se encuentran los trabajos en proceso”.