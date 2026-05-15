El Fan Fest afectará la actividad laboral del Congreso de Jalisco

Ya están los avisos puestos en el ingreso al estacionamiento bajo la plaza de la Liberación.

El Fan Fest en plaza Liberación y plaza de Armas afectará las actividades del Congreso de Jalisco y de todas las oficinas situadas en ese polígono, ya que el Gobierno de Guadalajara instalará un cerco para el ingreso controlado donde se transmitirán en pantallas gigantes los 104 partidos del Mundial de Futbol.

El Fan Fest estará abierto al público del 11 de junio al 19 de julio -39 días-. Sin embargo, desde el jueves pasado el gobierno de Jalisco cerró el estacionamiento de los Tres Poderes, donde los 38 diputados y algunos de sus asesores dejaban sus autos.

La puerta de ingreso situada en avenida Hidalgo 222 quedará cerrada y el personal y los diputados únicamente podrán ingresar por la puerta trasera situada en la calle Independencia, informó el diputado del PAN, Julio Hurtado, presidente de la Junta de Coordinación Política, quien aclaró que eso no impedirá labor de la Legislatura, por lo que no se declararán días inhábiles, a causa del Fan Fest de la FIFA.

“No se cerrará el Congreso. El Congreso seguirá funcionando, seguramente con algunas restricciones y limitaciones físicas de acceso al edificio, pero el Congreso seguirá funcionando porque tenemos una responsabilidad con los ciudadanos que no puede suspenderse por Un Mundial. Lo que vamos a reacondicionar son los accesos”, dijo el legislador.

Las molestias serán por igual para los trabajadores de base y eventuales del Congreso, así como para los 38 diputados, ya que para ingresar a trabajar a Palacio Legislativo durante los 39 días en que funcionará el Fan Fest, tendrán que acreditarse y mostrar la identificación al ingresar y salir de la zona.

“Ya tuvimos una primera reunión entre las autoridades o quienes están viendo el tema logístico del Fan Fest, el Ayuntamiento de Guadalajara y la Junta de Coordinación Política (Jucopo), donde se vieron temas muy en lo general. Se hicieron planteamientos de la forma de acreditación para el personal, para los propios diputados, el acceso que va quedar para el recinto y los límites del bloqueo de circulación. Todo con la idea de que el Congreso -ajustándose a este evento- pueda seguir funcionando con relativa normalidad”, precisó Hurtado.

Durante los días de actividad del Fan Fest habrá DJs, mariachi y grupos musicales, por lo que el ruido podría ser otra razón de molestia para quienes estarán trabajando en la sede del Poder Legislativo.

El Fan Fest tendrá acceso gratuito, habrá venta de alcohol y comida se tiene un cupo máximo de hasta 18 mil personas. Los menores deberán ir acompañados de un adulto.

Los ingresos controlados se instalarán por la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres y la plaza Fundadores.