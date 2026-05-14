Instructor de natación fue condenado a 27 años de cárcel por abuso sexual en agravio de un alumno menor de edad

La Fiscalía de Jalisco anunció que tras un proceso judicial riguroso, un instructor de natación fue hallado culpable y condenado a 27 años y 40 días de prisión por abuso sexual infantil agravado cometido en detrimento de un adolescente que era su alumno.

La dependencia estatal señaló que quedó demostrado que el maestro Álvaro “N” aprovechó su posición como entrenador del adolescente víctima para realizar los abusos en julio de 2018 al interior de la escuela de natación, ubicada en la colonia El Colli, del municipio de Zapopan.

En aquellas fechas, la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, recibió la denuncia correspondiente e inició una carpeta de investigación.

Como resultado de las diligencias ministeriales y la integración de sólidos datos de prueba, esta representación social logró acreditar la probable responsabilidad de Álvaro ‘N’, procediendo a su captura y puesta a disposición ante la autoridad judicial correspondiente".

El juez que conoció del caso, después de valorar las pruebas aportadas y llevar el proceso, le impuso una pena privativa de libertad de 27 años y 40 días de prisión.

“Asimismo, se impuso la obligación de garantizar la reparación del daño bajo criterios de integralidad, cantidad que será fijada en una etapa de ejecución”.

El delincuente sexual está purgando su condena en el Reclusorio de Puente Grande.