Encuentran con vida a estudiante de Prepa 4 que estaba desaparecido

“Te informamos que Dorian Ávalos Lara fue #localizado gracias a tu colaboración". Con ese mensaje en redes sociales, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco dio a conocer que el estudiante de la Preparatoria Número 4 de la Universidad de Guadalajara que fue reportado como desparecido, ya fue hallado con vida.

El plantel escolar había informado que el muchacho de 15 años de edad estaba desaparecido desde el pasado 11 de mayo, y se pedía la colaboración de la ciudadanía para encontrarlo.

La última vez que se le había visto fue en la Colonia Morelos, en el sur de la capital de Jalisco.

“Compartir esta publicación puede hacer la diferencia y ayudar a que regrese con su familia”, señalaba la publicación de la escuela preparatoria.

Aunque no se proporcionaron los pormenores de la localización del bachiller, versiones periodísticas señalan que el alumno de preparatoria estaba en una localidad del estado de Colima.