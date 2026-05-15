Capturan a sujeto que mató a una mujer echándole encima, de manera intencional, un vehículo de carga

Un hombre fue capturado y vinculado a proceso a un hombre señalado por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio, cometido en el municipio de Tepatitlán de Morelos, según informó la Fiscalía de Jalisco.

La dependencia estatal indicó que el pasado 28 de abril, el ahora detenido Israel “N” se encontraba con la víctima, que era su pareja sentimental, a bordo de un vehículo tipo torton, cuando presuntamente realizó maniobras para derribarla y, una vez en el pavimento, pasó encima de ella con el automotor causándole la muerte.

Una vez que el Ministerio Público de la Vicefiscalía en Investigación Regional tuvo conocimiento de estos hechos, abrió una carpeta de investigación y judicializó el caso, además de obtener una orden de aprehensión que ya fue ejecutada para lograr la captura del presunto responsable.

Con los datos de prueba presentados por esta representación social, un juzgado determinó que eran suficientes para iniciar proceso penal en contra de Israel “N” por el delito de feminicidio.

La Fiscalía no precisó el lugar en donde ocurrió el crimen ni los motivos del presunto feminicida.