Lamenta Cardenal Robles Ortega tragedia en Amatitán; pide evitar pirotecnia en fiestas patronales

El cardenal de la Arquidiócesis de Guadalajara expresó su consternación por la explosión registrada la noche del jueves en el municipio de Amatitán, durante las fiestas patronales, a raíz del cual ya suman dos personas que perdieron la vida y varias resultaron lesionadas tras un incidente relacionado con pirotecnia y tanques de gas.

A través de un mensaje, el líder religioso señaló que desde el momento en que ocurrió el accidente ha permanecido atento al desarrollo de los acontecimientos y lamentó profundamente la pérdida humana derivada del siniestro.

El cardenal Francisco Robles Ortega pidió por el eterno descanso de las víctimas, además de elevar oraciones por sus familiares para que encuentren consuelo y fortaleza ante la tragedia.

Manifestó su solidaridad con las personas heridas, especialmente con quienes se reportan graves, deseando su pronta recuperación.

Ante lo sucedido, reiteró los lineamientos de la Iglesia católica en Guadalajara respecto al uso de pirotecnia en celebraciones religiosas y patronales, al señalar que no se promueve este tipo de prácticas debido al riesgo que representan para la integridad de los asistentes.

Indicó que existen otras formas de celebrar las fiestas patronales sin poner en peligro a los fieles y añadió que, en caso de utilizar pirotecnia por usos y costumbres de las comunidades, ésta debe manejarse bajo estricta supervisión de Protección Civil y conforme a los reglamentos municipales.

Finalmente, llamó a la población a cuidarse mutuamente y a encontrar maneras seguras de preservar las tradiciones religiosas y comunitarias.