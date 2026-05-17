Quieren que en el futuro, el titular del SIAPA tenga un perfil especializado

Valeria Ávila, diputada de Hagamos e integrante de la Comisión de Planeación y Gestión del Agua.

La dirección general del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) requiere que la asuma una persona con perfil técnico en esa área.

Por ello, la bancada de Hagamos en el Congreso local propuso aprobar nuevos requisitos para ser director general del SIAPA, mediante una reforma, que además incluya a la Secretaría de la Gestión Integral del Agua, en la Ley respectiva, para que tenga facultad de definir los ejes rectores en la política pública hídrica en la entidad.

La diputada Valeria Ávila presentó la iniciativa ya que, en el pasado, la designación del director del SIAPA, ha sido objeto de atención en el debate público.

“¿Qué es lo que proponemos? Establecer requisitos más claros y especializados para ocupar la dirección general del SIAPA, garantizar que los perfiles cuenten con experiencia y formación afín a la complejidad del sector hídrico, incorporar un procedimiento público y abierto para la designación de la dirección general”, expuso.

La legisladora precisó que una instancia especializada debe revisar el perfil de quienes aspiren al cargo en el futuro.

Instancias como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sostiene que los sistemas de gestión hídrica más eficaces, son aquellos que operan mediante órganos colegiados con equilibrio de actores, evitando la concentración de decisiones en una sola instancia, dijo Valeria Ávila.

“Planteamos crear un Comité Técnico de Verificación de Perfiles, que permita revisar la idoneidad de quienes aspiren a ocupar cargos estratégicos dentro del organismo y esto no es aumentar la burocracia, porque ya viene dentro de las funciones y atribuciones del propio organismo. Fortalecer los mecanismos de participación y representación vecinal dentro de la Junta de Gobierno y establecer procesos más transparentes y objetivos para la representación vecinal”, precisó.

La iniciativa la presentó la legisladora en tribuna, sin embargo, tiene el respaldo de los legisladores Tonatiuh Bravo Padilla y Enrique Velázquez González.

El actual director del SIAPA, Ismael Jáuregui Castañeda, tiene un perfil profesional en materia de construcción, sin embargo, no acredita experiencia en el tema de la gestión integral del agua.

El Congreso local recién aprobó una reforma para que los asesores y directores de área acrediten en el SIAPA y en los organismos públicos descentralizados -por lo menos- cinco años de experiencia en el ramo, esto, tras la polémica contratación de una conductora de televisión que solo acreditó tener estudios de secundaria.