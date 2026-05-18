Recibe condena por no dar manutención a sus 2 hijos; utilizaba el dinero en saciar adicciones

Explanada de la Colonia Miguel Hidalgo en Guadalajara. El sentenciado incumplió con la manutención de sus hijos, quienes vivían en esa colonia

Un hombre identificado como Osvaldo Francisco “N” fue sentenciado a dos años y tres meses de cárcel al ser declarado culpable por el delito de abandono de familiares.

La Fiscalía de Jalisco dio a conocer que se comprobó que el sentenciado “incumplió de manera sistemática con sus obligaciones legales y morales” y afectó “el desarrollo integral de sus dos hijos menores de edad”.

La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, estableció “que la relación sentimental entre la madre de las víctimas y el ahora sentenciado concluyó en septiembre de 2011, debido a que éste desatendía sus responsabilidades alimentarias para destinar esos recursos al consumo de sustancias y vicios, ejerciendo además violencia en el núcleo familiar”.

Desde ese año y hasta la actualidad, el sentenciado dejó de proporcionar los recursos económicos necesarios para el sustento de sus hijos, en hechos registrados en un domicilio ubicado en la colonia Miguel Hidalgo, en Guadalajara, señaló la Fiscalía.

“Una vez que el agente del Ministerio Público tomó conocimiento, se inició una exhaustiva carpeta de investigación bajo los protocolos de perspectiva de género y protección de la infancia”, agregó.

La dependencia dijo que durante el proceso se recabaron pruebas testimoniales, periciales y documentales que permitieron robustecer la acusación, y tras el desahogo de las diligencias ministeriales, se logró la captura y puesta a disposición del imputado ante la autoridad judicial.

Al concluir el proceso, un tribunal de enjuiciamiento dictaminó una sanción consistente en la pena privativa de libertad de dos años y tres meses de prisión, además de una multa económica.

Aparte, tendrá que pagar la reparación del daño, cuyo monto deberá ser cuantificado y actualizado debido a que el sentenciado no les ha dado nada a sus hijos desde el inicio del conflicto.