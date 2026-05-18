Tlaquepaque se llena de color rumbo al Mundial con el “Cielo Tejido” de mujeres artesanas de Etzatlán

Con un ambiente mundialista y lleno de color, San Pedro Tlaquepaque inauguró el “Cielo Tejido”, una instalación artesanal elaborada por mujeres tejedoras de Etzatlán, reconocidas internacionalmente por transformar hilos en arte urbano que embellece espacios públicos.

La decoración fue colocada en el Andador Independencia y está compuesta por carpetas de rafia tejidas a mano con diseños inspirados en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, incluyendo banderas de distintos países participantes.

El secretario de Fomento Económico, Turismo y Cultura, Juan David García Camarena, destacó que el municipio se caracteriza por preservar y promover las tradiciones mexicanas, por lo que esta intervención artística fortalece la identidad cultural de la ciudad.

“Aquí encontrarán no solo la artesanía que nos ha dado prestigio a nivel internacional, sino todo aquello que es parte de la mexicanidad, del orgullo de ser mexicano como el mariachi, tequila, arquitectura, gastronomía y cultura”, expresó el funcionario.

El “Cielo Tejido” mide cerca de 100 metros cuadrados y permanecerá instalado hasta el inicio del Mundial 2026. Posteriormente será trasladado a otro punto del municipio para continuar exhibiendo el trabajo artesanal de las tejedoras jaliscienses.