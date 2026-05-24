Alertan por plataformas pirata rumbo al Mundial 2026; piden a Profeco campaña preventiva

A poco más de un año del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la organización Host City Ciudad de México solicitó a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emprender una campaña informativa para alertar sobre los riesgos de contratar plataformas ilegales de streaming que ofrecen transmisiones pirata del torneo.

A través de una carta dirigida al procurador federal del consumidor, César Iván Escalante Ruiz, el Host City Manager, Félix Aguirre Gil, advirtió sobre el crecimiento de servicios irregulares que comercializan contenidos audiovisuales relacionados con el Mundial sin autorización oficial de la FIFA.

En el documento se señala que el problema no solo representa pérdidas económicas para proveedores y titulares de derechos, sino que también “puede provocar daños a la imagen del país” en el contexto de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

La carta menciona que, según información obtenida de redes sociales y notas periodísticas, existen diversas plataformas que ya ofrecen de manera ilegal partidos y contenidos vinculados al Mundial 2026. Entre ellas se encuentran KaelusTV, ThunderTV, Telelatino, Sunset TV y PopTV, además de otros sitios que operan mediante “infinidad de dominios apócrifos”.

El escrito enfatiza que estas plataformas no cuentan con autorización para distribuir contenidos licenciados por FIFA y, además, operan fuera del marco legal mexicano.

Uno de los puntos centrales de la advertencia tiene que ver con la seguridad de los consumidores. Host City Ciudad de México alertó que miles de personas podrían quedar expuestas al robo de datos personales y bancarios al contratar este tipo de servicios ilegales.

“Sabemos de casos en los que ya han ocurrido fraudes o negación de prestación del servicio supuestamente contratado, incluso robo de datos personales”, señala el documento.

La organización advirtió que, conforme se acerque el Mundial, el problema podría agravarse significativamente y afectar de forma irreversible la economía de familias mexicanas.

Por ello, solicitaron formalmente a Profeco implementar una campaña preventiva para informar a la población sobre los riesgos asociados con estas plataformas, incluyendo posibles fraudes financieros, robo de contraseñas y extracción de información bancaria almacenada en dispositivos electrónicos.

En la carta, Host City Ciudad de México aseguró que está dispuesta a colaborar con las autoridades federales en las acciones de difusión y prevención que se determinen.

El documento también fue enviado a Gabriela Cuevas Barrón, representante del Gobierno de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026; Idris Rodríguez Zapata, subprocurador de Telecomunicaciones de Profeco; Jurgen Mainka Ruiz, director general de la Oficina de FIFA en México; y Ana Barreda Luna, directora de Comunicación de la Oficina de FIFA.