Piden a diputados dar seguimiento a la accesibilidad universal de la Línea 4 del Tren Ligero

Escaleras da la estación Las Juntas de la Línea 4.

La Línea 4 del Tren Ligero, que va de Miravalle, en Tlaquepaque, a la cabecera municipal de Tlajomulco, se inauguró hace más de cinco meses y siguen los problemas de accesibilidad universal para los pasajeros.

Ramiro Montaño, integrante del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte, afirmó ante la directora de Transporte Público, Mariana Bulos, que la Línea 4 del Tren Ligero, inaugurada el 15 de diciembre pasado, tiene deficiencias para la accesibilidad de las personas que se mueven en silla de ruedas, con muletas o con andaderas.

El gobierno estatal hizo un compromiso de aplicar un Plan Emergente de Mantenimiento de Elevadores y Escaleras Eléctricas del Tren Ligero y Mi Macro, en un plazo de 100 días. Sin embargo, en la Línea 4 no se ven mejoras, dijo Ramiro Montaño.

El Plan se presentó el 20 de abril pasado, por lo que van 35 días desde entonces.

“Para comunicarles que la Línea 4 recién inaugurada a Tlajomulco, no tiene accesibilidad para personas con discapacidad. Hay que ver la realidad de las cosas y ser un poco sensibles de esa situación. Y también el Macro Periférico, sí, casi 50% de los elevadores no funcionan. Hay muchas personas con una discapacidad motora que les cuesta muchísimo trabajo trasladarse en el transporte público y así también las alimentadoras”, explicó.

Ramiro Montaño, quien preside la Federación de Asociaciones a Favor de Personas Discapacidad, les dijo a los diputados de la Comisión Especial de Seguimiento al Transporte Público, que vigilen el compromiso hecho por el Gobierno de Jalisco.

La Comisión la preside la diputada del PAN, Claudia Murguía Torres, quien escuchó la petición del abogado Ramiro Montaño, que usa esa línea de transporte masivo.

“A los diputados y funcionarios les pedimos que tengan sensibilidad hacia este grupo vulnerable. Era lo que quería decir, que tengan un poco de sensibilidad para esas personas que a veces los ignoramos y que los funcionarios y los representantes del pueblo tengan sensibilidad de esa situación”, dijo.

Ramiro Montaño dijo que el compromiso al poner en servicio la Línea 4 era de contar con instalaciones inclusivas, sin embargo, esto sigue como una promesa.