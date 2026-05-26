Faltan 15 días para el Mundial y se acumulan las fosas clandestinas

Osamenta encontrada en fosa de Lomas de la Capilla, en Ixtlahuacán de los Membrillos. Facebook Corazones Unidos GDL

En plena cuenta regresiva para el inicio del Mundial de Futbol 2026, el cual tendrá como una de las sedes al Área Metropolitana de Guadalajara, se van acumulando los hallazgos de lugares utilizados como fosas clandestinas.

Una de las peculiaridades de dichos descubrimientos es que en su gran mayoría son descubiertos gracias a las labores que por su cuenta realizan los colectivos de familiares y buscadores de personas desaparecidas.

CINCO “FRENTES ABIERTOS”

Tlajomulco de Zúñiga

Esta semana, el grupo Guerreros Buscadores de Jalisco halló más restos humanos en un predio de Balcones de Santa Anita, dentro del municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

El colectivo dio a conocer que sus integrantes encontraron un torso, aunque no se especificó si había más piezas humanas.

En ese mismo terreno, a partir de abril, ya había sido localizado un cuerpo completo aparte de restos de cadáveres humanos distribuidos en 12 bolsas.

Plan de Los Rodríguez, Lagos de Moreno

El pasado 17 de mayo el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco informó que en una brecha próxima al Rancho Plan de los Rodríguez, del municipio de Lagos de Moreno, fue localizado un crematorio clandestino con varios puntos con signos de ignición en donde aún prevalecían algunos restos humanos entre las brasas.

Entrevistado sobre el caso, el coordinador estratégico del Gabinete de Seguridad de Jalisco, Roberto Alarcón, reconoció que efectivamente en el punto existían restos calcinados, y se limitó a decir que no se había encontrado algún indicio de que el sitio funcionó como centro de reclutamiento.

Por su parte, la vicefiscal de personas desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas, declaró que desde el punto de vista pericial “para denominarse horno o crematorio se requiere una estructura que se haya construido exprofeso para esos efectos”, pero reconoció que en este caso, se trató de un “bebedero para animales que, de manera improvisada, fue utilizada como depósito para generar la combustión”, de los restos ahí encontrados.

El domingo 24 de mayo, colectivos de personas buscadoras continuaron con sus labores de búsqueda en Lagos de Moreno, y en ese mismo municipio dieron con un cráneo humano y diversos indicios en el área cercana a una laguna.

Las Pintitas, El Salto

El pasado 22 de mayo Madres Buscadoras de Jalisco, con apoyo de un colectivo de buscadoras de Sonora, localizó una fosa con restos calcinados y enterrados clandestinamente, en un sitio de Las Pintitas, municipio de El Salto.

A finales del mes de abril ya había sido descubierta otra fosa en la misma zona. En ese lugar se han localizado tres cadáveres completos, varios huesos quemados y unas 60 bolsas con restos humanos.

Lomas de La Capilla

En el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, destaca el caso del Fraccionamiento Lomas de la Capilla, a 16 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en donde, entre el 8 de marzo y el 10 de mayo, el colectivo Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros había dado con unas 20 fincas abandonadas con un total de 26 cuerpos humanos, así como ropa y calzado.

Zapopan

Apenas el pasado fin de semana también se reportó el hallazgo de restos humanos en las colonias Lomas de Tabachines y Mesa de Los Ocotes, perteneciente al municipio de Zapopan, aunque no hay precisión de cuántas piezas o cuerpos habría.

En ese mismo municipio, a mitad del año 2025, fue localizada otra fosa clandestina en un punto denominado Las Agujas, en donde estaban casi 250 bolsas con restos humanos. Según información oficial, esas partes de cadáveres eran de por lo menos 54 personas.

Buscadores de desaparecidos. Siguen llamadas anónimas y descubren fosas clandestinas

Colectivos siguen denuncias anónimas

Los descubrimientos de los lugares con restos humanos en su mayoría han sido puestos al descubierto por los grupos de buscadores de personas, conformados por familiares de desaparecidos, luego de dar seguimiento a llamadas anónimas y rastreos realizados por cuenta propia.

Expertos en seguridad consideran que es inminente que los colectivos en busca de personas desaparecidas, se manifestarán durante los partidos locales del Mundial.

De hecho, el pasado 24 de mayo miembros de colectivos, familiares y ciudadanos que se les unieron, realizaron una “cascarita antimundialista” en la Avenida Chapultepec, con equipos de cinco personas que jugaron futbol cerca de la llamada “Glorieta de los desaparecidos”, para que se visibilice el problema.

Colectivos de búsqueda participaron en "cascarita antimundialista"

Se presupone que las autoridades ministeriales están procesando y mantienen abiertas, carpetas de investigación relacionadas con los sitios utilizados como cementerios clandestinos.

De acuerdo con reportes periodísticos, en los primeros cuatro meses en Jalisco han sido localizadas 18 fosas clandestinas y actualmente hay aproximadamente 12 mil 800 personas en calidad de desaparecidas.