Guadalajara

El programa ofrece beneficios de entre 15 y 50 por ciento en consultas y atención médica para habitantes del municipio

DIF Zapopan entrega mil tarjetas Voluntades con descuentos en servicios de salud

Por Ivana Lamas

El Sistema DIF de Zapopan inició la entrega gratuita de mil tarjetas Voluntades, una estrategia impulsada por el Voluntariado del organismo municipal para facilitar el acceso a servicios de salud y apoyar la economía de las familias zapopanas.

La iniciativa se desarrolla en coordinación con más de 20 aliados y empresarios del sector salud, quienes ofrecen descuentos de entre 15 y 50 por ciento en distintas especialidades médicas.

La presidenta del Voluntariado del DIF Zapopan, Martha Moragrega Lázaro, explicó que la tarjeta busca beneficiar principalmente a personas mayores de 18 años residentes del municipio.

“Esta tarjeta es gratuita y está pensada para apoyar la economía de las familias zapopanas mediante beneficios directos en temas de salud”, señaló.

A través de un código QR incluido en el plástico, las y los usuarios pueden consultar el directorio de especialistas y establecimientos participantes, entre ellos servicios de cardiología, ginecología, oftalmología, podología y homeopatía.

Las autoridades detallaron que la tarjeta es personal, gratuita y foliada, aunque también permite que las personas beneficiarias accedan a descuentos para atención médica de sus hijas e hijos menores de edad.

Como parte de la estrategia de acercamiento comunitario, el programa ya ha distribuido 910 tarjetas en al menos seis colonias del municipio y realizó una jornada masiva de entrega en las instalaciones del DIF Zapopan.

Para obtener el beneficio, las personas interesadas debían presentar identificación oficial, comprobante de domicilio y CURP.

Moragrega Lázaro destacó que el programa fue diseñado para apoyar a distintos sectores de la población, especialmente a personas adultas mayores que enfrentan dificultades económicas derivadas de problemas de salud o falta de empleo fijo.

La presidenta del voluntariado aclaró además que la tarjeta no funciona como instrumento bancario o de crédito, sino únicamente como una herramienta de acceso a descuentos y beneficios médicos.

Con este programa, el Gobierno de Zapopan busca fortalecer las acciones de asistencia social y ampliar las alternativas de atención médica para las familias del municipio.

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