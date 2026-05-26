Policía de Guadalajara detuvo a 283 personas en una semana

La Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara informó que del 18 al 24 de mayo de 2026 fueron detenidas 283 personas en distintos operativos realizados en el municipio.

De acuerdo con el reporte semanal, 227 personas fueron arrestadas por faltas administrativas, mientras que 56 quedaron a disposición por diversos delitos: 44 del fuero común y 12 del fuero federal.

Entre los casos destacados se encuentran ocho personas detenidas con armas de fuego, tres por robo a persona y dos más que contaban con órdenes de aprehensión vigentes.

Durante los operativos, las autoridades aseguraron nueve armas de fuego, 740 gramos de vegetal verde con características de marihuana y 482 gramos de droga sintética. Además, recuperaron cinco vehículos y seis motocicletas con reporte de robo, y detuvieron a 32 presuntos narcomenudistas.

Como parte del Operativo Centro Histórico, elementos del Grupo Libras detuvieron a Luis Antonio, de 27 años, señalado de presuntamente robar un teléfono celular tras amenazar a la víctima con una pistola aparentemente calibre .22 en el cruce de Héroes de la Independencia y Degollado.

En otro hecho, policías municipales arrestaron a Jonathan, de 25 años, en el cruce de avenida La Paz y Chapultepec, en la colonia Americana, luego de que presuntamente despojara de su celular a una mujer mientras viajaba en motocicleta.

Asimismo, tras una persecución, fue detenido Ángel Isaac, de 22 años, quien habría participado en el robo a una cremería ubicada en avenida Patria y Domingo Loaeza, en la colonia 5 de Mayo, donde presuntamente amagó a empleados con un cuchillo.

Con el Operativo Americana, autoridades detuvieron a Santiago Samuel, de 24 años, y Carlos Eduardo, de 26, a quienes les aseguraron 20 certificados de secundaria y preparatoria, además de un título profesional aparentemente falsos y un sello escolar.

Por otra parte, elementos de la Unidad para la Recuperación del Estado de Derecho y la Paz (UREPAZ) capturaron a Héctor, de 31 años, quien portaba un arma aparentemente calibre .22 abastecida con dos cartuchos útiles en el cruce de Joaquín Angulo, entre Humboldt y Coronel Calderón.

En la colonia Jardines de La Paz, policías del Escuadrón Motorizado Gamas detuvieron a Moisés Ezequiel, de 19 años, y Donovan Orlando “N”, de 18, luego de una persecución en motocicleta. A los jóvenes les aseguraron una pistola con un cartucho útil aparentemente calibre .22.

La corporación señaló que estos resultados forman parte de los operativos implementados en distintos puntos de Guadalajara para reforzar la vigilancia y combatir delitos patrimoniales, narcomenudeo y portación ilegal de armas.