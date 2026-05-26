Entre bardas, playeras y denuncias: la batalla adelantada rumbo a 2027 en Jalisco

Aunque el calendario electoral todavía no entra formalmente en fase de campañas, en Jalisco la competencia política ya se siente en las calles. Pinta de bardas, mensajes en redes sociales y propaganda territorial comenzaron a multiplicarse en distintos municipios, detonando una nueva confrontación entre Movimiento Ciudadano (MC) y Morena.

La polémica escaló después de que MC presentara una denuncia ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), la dirigente estatal emecista, Mirza Flores, argumenta que actores vinculados a Morena incurrieron en promoción anticipada mediante pintas y mensajes colocados fuera de los tiempos permitidos por la legislación electoral.

Sostuvo que este tipo de prácticas rompe las condiciones de equidad y pidió a la autoridad electoral intervenir antes de que la propaganda anticipada se normalice. Entre los nombres señalados aparecen las diputadas Itzul Barrera y Merilyn Gómez Pozos, así como el regidor tapatío José María “Chema” Martínez, cuyos mensajes comenzaron a verse en distintos puntos del Estado.

Según lo dicho por MC, no se trata de hechos aislados, sino de una estrategia de posicionamiento político adelantado, uso indebido de recursos públicos y posibles actos anticipados de precampaña o campaña.

El partido naranja insiste en que la ley establece con claridad los tiempos para la promoción personalizada y considera necesario que el IEPC revise si existen elementos para sancionar. La denuncia fue presentada ante el Instituto el pasado 18 de mayo.

“Estos personajes están violando los preceptos de la Ley Electoral, en materia de actos anticipados de campaña, están violando las reglas que dicha reglamentación pone a los partidos políticos para que se puedan hacer promoción personal. No respetan la ley ni tampoco el llamado que les hizo la propia presidenta de su partido”, dijo Mirza Flores.

Según reporta MC se tienen identificadas 42 bardas de la diputada federal Merilyn Gómez Pozos; 35 de la diputada Itzul Barrera y 13 del regidor “Chema” Martínez, pero presuntamente pueden haber más.

La respuesta de Morena llegó casi de inmediato.

El senador Carlos Lomelí y la presidenta del partido en Jalisco, Erika Pérez, acusaron a MC de actuar con doble discurso, al recordar que también han desplegado propaganda y actividades territoriales en diferentes municipios, además de la participación de figuras como Diego Monraz Villaseñor, actual secretario de Transporte del Estado; y de Enrique Ibarra Pedroza, presidente del Colegio de Jalisco.

Acusan que ambos personajes estuvieron el pasado sábado 16 de mayo de 2026 en las instalaciones de MC para llevar a cabo una capacitación político-electoral, a la par, acusan que ese fin de semana obligaron a servidores públicos de los gobiernos municipales de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco a salir a las calles encabezados por Mirza Flores para llevar a cabo una activación de la marca.

En brigadas se hizo entrega de playeras y colocación de calcomanías en autos, actividades que consideraron incongruentes dado que previamente se presentaron denuncias ante la autoridad electoral por la pinta de bardas alegando los actos anticipados.

En medio de ese escenario, el Instituto Electoral de Jalisco deberá resolver si las acciones denunciadas constituyen o no delitos electorales. Pero mientras avanzan las investigaciones, en las calles ya comenzó una disputa que difícilmente se detendrá en los próximos meses, de no poner un alto a tiempo.