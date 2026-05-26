Chema Martínez impulsa vivienda del bienestar en Guadalajara

Chema Martínez

Chema Martínez, regidor de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara, presentó una iniciativa para que el municipio se adhiera al programa federal Vivienda para el Bienestar impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el fin garantizar una vivienda accesible para personas en situación de vulnerabilidad y que el desplazamiento de miles de familias tapatías hacia las periferias de la ciudad se detenga. Martínez además acusa a los gobiernos de Movimiento Ciudadano de favorecer un modelo inmobiliario en el que las familias más pobres de la ciudad son expulsadas.

En la presentación de la propuesta, el edil sostuvo que Guadalajara se encuentra en medio de una grave crisis de vivienda provocado por un un modelo de desarrollo inmobiliario que ha privilegiado proyectos verticales de lujo por encima de las necesidades de las familias de menores ingresos.

“Guadalajara, desde que llegó Movimiento Ciudadano a gobernar, ha desplazado a miles de personas de escasos recursos hacia las periferias de la ciudad, derivado de una política voraz de vivienda cara y lujosa”, afirmó.

Además señaló que la dinámica ha provocado que muchas familias sean expulsadas hacia otros municipios, mientras que en Guadalajara no se detiene el desarrollo de inmobiliarios exclusivos en zonas con acceso a todos los servicios públicos.

“Donde ya hay transporte, hospitales, seguridad, mercados y toda la infraestructura de la ciudad, llegan desarrolladores inmobiliarios a desplazar a las personas más vulnerables para construir torres y edificios”, expresó.

Y añadió que lo que ha permitido que el crecimiento urbano beneficie principalmente a intereses inmobiliarios y no a quienes más necesitan vivienda, es una relación de complicidad entre gobiernos municipales y desarrolladores privados. Lo que ha ocasionado que cada vez las rentas sean menos accesibles .

Actualmente no existe una oferta suficiente de vivienda económica para personas con bajos ingresos o que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Ante este panorama, la iniciativa busca incorporar a Guadalajara al programa Vivienda para el Bienestar del Gobierno Federal, que se enfoca en personas con alta marginación, escasos recursos, comunidades indígenas y población en pobreza extrema.

La propuesta igualmente contempla instruir a la Agencia Municipal de Vivienda para que entregue, en un plazo de 15 días naturales, un informe acerca de los predios que integran la reserva territorial del municipio, incluyendo aquellos concesionados, comodatados o disponibles, para que sea posible identificar cuáles podrían destinarse a vivienda social.

Chema Martínez cuestionó que muchas reservas territoriales terminan favoreciendo intereses privados en lugar de ser utilizadas para atender una de las principales necesidades de las familias tapatías.

“¿Por qué seguir entregando reservas territoriales a particulares y empresas privadas mientras miles de familias ya no pueden vivir en su propia ciudad?”, cuestionó.