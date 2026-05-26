Legisladoras de MC escuchan propuestas de colectivos para integrar la Ley de Autismo de Jalisco

. Aspecto de la reunión realizada en el Congreso del Estado.

Como parte del proceso de diálogo para construir la Ley de Autismo en Jalisco, las diputadas de MC, Mónica Magaña y Gabriela Cárdenas, se reunieron con colectivos, personas cuidadoras y especialistas, para revisar de manera directa las observaciones específicas al dictamen.

Al encuentro acudieron integrantes de los colectivos Cuidadoras en Resistencia y Tapatías Discas, que se manifestaron la semana anterior, para ser escuchadas, ya que argumentan que la Ley de Autismo debe quedar bajo la atención de la Secretaría de Salud y no del DIF Jalisco.

La diputada Mónica Magaña, quien preside la Comisión de Salud del Congreso, señaló que existe voluntad para continuar con la revisión, pero también planteó la importancia de cuidar la viabilidad legislativa del dictamen y los acuerdos construidos.

A su vez, la legisladora Gabriela Cárdenas explicó que el acuerdo es seguir trabajando con apertura y avanzar hasta donde la revisión técnica lo permita.

En un comunicado de la bancada de MC, se informó que entre los temas revisados se abordaron diversas propuestas de ajuste al dictamen, con el objetivo de fortalecer el enfoque de derechos, precisar responsabilidades institucionales y avanzar hacia una ley más clara, útil y construida con las voces de los colectivos.

Se revisaron propuestas relacionadas con el acompañamiento escolar, la participación de familias y personas cuidadoras en el contexto educativo y las disposiciones aplicables a educación inclusiva, temas que continuarán analizándose en una nueva mesa de trabajo programada para este miércoles 26.

Cinthia Ramírez, del colectivo Cuidadoras en Resistencia, participó en la revisión de propuestas de modificación, para avanzar hacia una ley que integre las distintas voces y necesidades de las personas dentro del espectro autista, sus familias y personas cuidadoras.

A la mesa de trabajo acudieron también integrantes de Imagina en Movimiento, Manitas Azules A.C., la Asociación Estatal de Padres de Familia por una Escuela Digna y Educación de Calidad en Jalisco AC, representantes de la Universidad de Guadalajara, de la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad y del OPD Servicios de Salud Jalisco.

Como parte de los acuerdos alcanzados, diputadas y colectivos determinaron reunirse nuevamente para continuar revisando las propuestas de modificación pendientes y seguir construyendo una legislación hecha con las voces de las familias, personas cuidadoras y organizaciones civiles.