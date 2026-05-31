Guadalajara

Entregan más de mil lentes gratuitos a estudiantes de primaria en Tlajomulco

Por Ricardo Gómez

Más de mil estudiantes de primaria de Tlajomulco recibieron lentes graduados gratuitos como parte del programa “Ver para Crecer”, una estrategia enfocada en detectar y atender problemas visuales que pueden afectar el aprendizaje y desempeño escolar.

La entrega fue encabezada por el alcalde Gerardo Quirino Velázquez Chávez y la presidenta del DIF Tlajomulco, Bianca Sunderman Arriero. Los beneficiarios cursan entre primero y sexto grado y provienen de comunidades como Unión del Cuatro, Santa Cruz del Valle y Hacienda Santa Fe.

Durante el evento, el presidente municipal destacó que el programa se complementa con la estrategia “Salud Cerca de Ti”, mediante la cual el municipio ofrece apoyos médicos a personas que no cuentan con seguridad social.

“La salud es primero y es importante poder, desde cualquier trinchera y desde cualquier responsabilidad, contribuir a ella. Por eso aquí, en Tlajomulco, no pateamos el bote ni evadimos la responsabilidad de sumar esfuerzos para que todas y todos tengamos mejores condiciones de salud. Creamos este programa, Salud Cerca de Ti, que busca precisamente que podamos tener mejores condiciones para mujeres y hombres que no son derechohabientes ni del IMSS ni del ISSSTE”, expuso.

“Tenemos tarjetas que apoyan con medicamentos gratuitos, consultas de oftalmología y ginecología, además de lentes, y qué mejor que enriquecerlo con este programa donde se beneficiará a casi mil 200 niñas y niños. Miren, este programa es tan bondadoso que ayudará a que aprendan mejor. Desde luego, tendrán mayor visibilidad, pero también mayor seguridad como niñas y niños para que puedan prepararse hacia el futuro”, recordó.

Los exámenes visuales se realizaron directamente en los planteles educativos, con apoyo de madres y padres de familia, personal docente y trabajadores del DIF municipal. Por su parte, Bianca Sunderman destacó que el programa fue posible gracias a la colaboración entre el gobierno municipal, la comunidad educativa y la iniciativa privada.

La presidenta del DIF recordó que un convenio con la cadena Tiendas Bara permitió reunir 400 mil pesos a través del redondeo de compras realizadas por clientes.

“Estoy muy contenta, pero sobre todo agradecida; agradecida con Tiendas Bara y con todo su equipo. Gracias por sumarse a trabajar con el DIF de la mejor manera, siempre buscando el bienestar de quien más lo necesita. A todas las personas que decidieron dejar su donativo en las tiendas, hoy está reflejado en el destino de ese peso”, expresó.

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