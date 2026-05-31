Entregan más de mil lentes gratuitos a estudiantes de primaria en Tlajomulco

Más de mil estudiantes de primaria de Tlajomulco recibieron lentes graduados gratuitos como parte del programa “Ver para Crecer”, una estrategia enfocada en detectar y atender problemas visuales que pueden afectar el aprendizaje y desempeño escolar.

La entrega fue encabezada por el alcalde Gerardo Quirino Velázquez Chávez y la presidenta del DIF Tlajomulco, Bianca Sunderman Arriero. Los beneficiarios cursan entre primero y sexto grado y provienen de comunidades como Unión del Cuatro, Santa Cruz del Valle y Hacienda Santa Fe.

Durante el evento, el presidente municipal destacó que el programa se complementa con la estrategia “Salud Cerca de Ti”, mediante la cual el municipio ofrece apoyos médicos a personas que no cuentan con seguridad social.

“La salud es primero y es importante poder, desde cualquier trinchera y desde cualquier responsabilidad, contribuir a ella. Por eso aquí, en Tlajomulco, no pateamos el bote ni evadimos la responsabilidad de sumar esfuerzos para que todas y todos tengamos mejores condiciones de salud. Creamos este programa, Salud Cerca de Ti, que busca precisamente que podamos tener mejores condiciones para mujeres y hombres que no son derechohabientes ni del IMSS ni del ISSSTE”, expuso.

“Tenemos tarjetas que apoyan con medicamentos gratuitos, consultas de oftalmología y ginecología, además de lentes, y qué mejor que enriquecerlo con este programa donde se beneficiará a casi mil 200 niñas y niños. Miren, este programa es tan bondadoso que ayudará a que aprendan mejor. Desde luego, tendrán mayor visibilidad, pero también mayor seguridad como niñas y niños para que puedan prepararse hacia el futuro”, recordó.

Los exámenes visuales se realizaron directamente en los planteles educativos, con apoyo de madres y padres de familia, personal docente y trabajadores del DIF municipal. Por su parte, Bianca Sunderman destacó que el programa fue posible gracias a la colaboración entre el gobierno municipal, la comunidad educativa y la iniciativa privada.

La presidenta del DIF recordó que un convenio con la cadena Tiendas Bara permitió reunir 400 mil pesos a través del redondeo de compras realizadas por clientes.

“Estoy muy contenta, pero sobre todo agradecida; agradecida con Tiendas Bara y con todo su equipo. Gracias por sumarse a trabajar con el DIF de la mejor manera, siempre buscando el bienestar de quien más lo necesita. A todas las personas que decidieron dejar su donativo en las tiendas, hoy está reflejado en el destino de ese peso”, expresó.