Tlaquefest reúne a casi 30 mil asistentes en su segunda edición

Cerca de 30 mil personas asistieron a la segunda edición del Tlaquefest 2026, un festival musical organizado en San Pedro Tlaquepaque que reunió a miles de jóvenes y familias durante una jornada de más de ocho horas de conciertos.

El evento comenzó la tarde del sábado y permitió el acceso gratuito mediante registro digital previo. A lo largo del día se presentaron las agrupaciones Andrómeda, Machingón, La Mugrosa Ska, Los Gargas, Chino y su Gala, Anagrama y Volumen Vocho.

La banda Inspector fue la encargada de cerrar la jornada ante miles de asistentes.

Tlaquefest 2026 con Inspector (Gobierno Tlaquepaque)

Uno de los aspectos que destacó en esta edición fue la producción del festival. Los organizadores ampliaron el tamaño del escenario respecto al año anterior e incorporaron pantallas, iluminación y equipo técnico para reforzar la experiencia visual y sonora de los asistentes.

Durante el desarrollo del evento también se implementó un operativo de seguridad con participación de corporaciones municipales y cuerpos de emergencia para atender cualquier eventualidad y mantener el orden en la zona.

La organización estuvo a cargo del Instituto Municipal de la Juventud de Tlaquepaque en coordinación con distintas dependencias del ayuntamiento.

Con esta segunda edición, Tlaquefest busca consolidarse como uno de los principales espacios de música en vivo dirigidos al público juvenil en la Zona Metropolitana de Guadalajara.