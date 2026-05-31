Afirma la diputada Itzul Barrera que ella no pintó las bardas con su nombre en diversas zonas de la ciudad

Una de las bardas que se han pintado en muros de colonias del oriente de la ciudad.

Las bardas que están pintadas con el nombre de la diputada de Morena, Itzul Barrera, en diversas zonas de la ciudad, no las ha pagado la legisladora local, quien respondió que ella no ha ordenado a nadie que las realice.

Las bardas dicen “Estamos con Itzul Barrera” en color guinda, el mismo tono que identifica al partido Morena. Sin embargo, la legisladora aseguró que ella no es la responsable de esos anuncios, los cuales han sido denunciados por la coordinadora de MC Jalisco, Mirza Flores, quien presentó una queja ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), al considerar que esas bardas son un acto anticipado de campaña.

Itzul Barrera dijo que son simpatizantes suyos quienes las han puesto, pero no ella. Sin embargo, no identificó a quienes al parecer lo han hecho.

“Hay muchas fotos. La verdad es que no las he visto todas, yo creo que (el mensaje) es depende de donde estén. Nosotros estamos agradecidos con la gente que las ha puesto, o la gente que apoya nuestra colectividad, nuestra organización. Nosotros no las hemos pintado, pero de todos modos estamos agradecidas con la gente que muestra el apoyo. He visto las fotos de las que ponen, yo las he visto. Algunas creo que dicen mi nombre nada más, pero de ahí en más, creo que el posicionamiento real lo va a hacer el Instituto Electoral, no yo ni tu que no somos autoridades electorales”, respondió.

La coordinadora estatal de MC, presentó queja contra Itzul Barrera, contra la diputada federal Mery Gómez Pozos y contra el regidor de Guadalajara, Chema Martínez, por la misma razón de colocar bardas promoviendo sus nombres, cuando no es tiempo de campañas electorales.

Itzul Barrera dijo que el IEPC no la ha mandado llamar para que declare en el proceso legal que se abrió en su contra.

“Hasta el momento que yo sepa, no me ha requerido el IEPC, supongo que eventualmente nos requerirá. Hoy hay una investigación abierta en contra mía y de algunos otros compañeros que ha presentado Mirza Flores, la presidenta de MC, nosotros no tenemos una preocupación, sabemos que no hay un proceso electoral abierto, el proceso electoral empieza a principios de octubre, que es cuando empieza la prohibición para ciertos actos que entonces se consideran anticipados de campaña, porque ya está el periodo electoral, mientras tanto, quien debe decidir si hay o no una violación a la ley, es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, o en su caso el Tribunal Electoral local o federal”, dijo.

Itzul Barrera agregó que no le preocupa la denuncia hecha por el partido MC, que solicitó al IEPC que esos anuncios se retiren de las calles, como una medida cautelar.

“Andarme preocupando por lo que dice Mirza Flores, imagínense, la presidenta del partido en el gobierno, que se preocupe mejor por que su partido gobierne bien, en lugar de andarse preocupando por la oposición, si están tan preocupados es por algo ¿no?, es porque saben que la aprobación para ellos ha bajado, saben que la aprobación de la presidenta está en 70%”, aseguró.

“Yo lo dejo al criterio de la gente, que evalúe quienes son los que nos están señalando”, finalizó.