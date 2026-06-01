A dos años de las elecciones, hay bardas de Verónica Delgadillo en el barrio de Analco

Muro con la propaganda política situado en la esquina de las calles Cuitláhuac y 28 de Enero, frente al mercado de los Elotes.

Las elecciones locales a las presidencias municipales de Jalisco se realizaron el 2 de junio de 2024. Ya se cumplieron dos años de esa fecha, sin embargo, algunas bardas con propaganda de los aspirantes siguen en los muros de la ciudad.

Es el caso de varias bardas localizadas aún en el barrio de Analco, de Verónica Delgadillo. Incluso, se observó una pinta de cuando la hoy presidenta municipal de Guadalajara era precandidata y el mensaje estaba dirigido únicamente a los militantes del partido Movimiento Ciudadano (MC).

Las bardas con el nombre de Verónica Delgadillo están a la vista de los visitantes del popular mercado de los elotes, llamado oficialmente mercado Ayuntamiento, situado en la esquina de la calle 28 de Enero y Cuitláhuac. La pared con el anuncio está a un costado del mercado.

Hay otras pintas de Verónica Delgadillo, como candidata al gobierno de Guadalajara, en la calle 20 de Noviembre, esquina con Guadalupe Victoria.

Y el muro de Verónica Delgadillo como precandidata de MC está en la calle 20 de Noviembre, casi esquina con Cuitláhuac.

Ahora que algunos aspirantes de Morena han pintado decenas de muros con sus nombres en las calles de Guadalajara, entre ellos la diputada federal Mery Gómez Pozos, el regidor Chema Martínez y la legisladora local Itzul Barrera, sería oportuno revisar las bardas que aún lucen propaganda de las votaciones de junio de 2024.

Las bardas de Verónica Delgadillo no son las únicas que existen dos años después de los comicios, hay de otros candidatos y de diversos partidos políticos.

El retiro o borrado de las bardas con propaganda política, corresponde hacerlo a los partidos políticos, candidatos o coaliciones que las pusieron. La legislación electoral exige que las paredes deben quedar limpias siete días posteriores tras la conclusión de las votaciones. Así es que los responsables ya tienen un atraso de dos años en esa tarea obligatoria.

Los ciudadanos que localicen alguna barda con propaganda política de los comicios anteriores pueden presentar una queja formal ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).