Hubo 98 trabajadores del Congreso omisos en la entrega de su declaración patrimonial

Los 38 diputados sí cumplieron con el requisito que se venció el 31 de mayo.

Este domingo concluyó el plazo para que los servidores públicos presentaran sus declaraciones patrimonial y de intereses, así como la constancia de la declaración fiscal, a quien así se lo exija la ley.

En el Congreso de Jalisco, de 1,072 personas obligadas a hacerlo, cumplieron con el requisito 974, esto significa 90.85% del total, informó la titular del Órgano Interno de Control de la Legislatura, Stephanie Sifuentes Vargas.

Son 98 los trabajadores omisos del Poder Legislativo que no presentaron su declaración de bienes a tiempo y podrían hacerse acreedores a una sanción.

En el caso de los 38 diputados y los directores y directoras de área, todos cumplieron con la exigencia.

“Ya aquí el tema es que concluido el plazo de presentación que corresponde al órgano Interno de Control realizar la revisión de los casos de omisión, se verificará cada expediente y se seguirá el procedimiento establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, garantizando en todo momento el derecho al debido proceso y el derecho de audiencia de las personas servidoras públicas. Ya quienes la presenten a partir de hoy (1 de junio) ya va a quedar como extraordinaria”, explicó Sifuentes.

Las sanciones previstas en la ley para los omisos van desde una amonestación pública o privada, suspensión del empleo de 1 a 30 días o inhabilitación temporal.

Stephanie Sifuentes señaló que el Órgano Interno de Control revisará caso por caso de los 98 trabajadores omisos para aplicarles las sanciones correspondientes.

La decisión de que la declaración patrimonial sea pública depende de cada quien. Para los que resuelvan abrir su declaración de bienes, el Congreso local hará público ese documento en las siguientes semanas.

“La verdad es que ayer que se cerró la jornada, hoy estuvimos en junta desde las 11 para ver si podemos agilizar esos procesos lo más rápido posible y poder cerrar ya este tema y poder hacer los procesos necesarios para la publicación”, dijo.

De esta forma, la contralora interna del Congreso espera que, en un mes, el próximo 1 de julio, ya estén listas para consultarse las declaraciones patrimoniales del Poder Legislativo de quienes así lo decidieron.

El año pasado, 87% cumplió con la entrega a tiempo de su declaración patrimonial, por lo que en 2026 hubo un avance de 3.8%.