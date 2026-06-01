Acumula IEPC Jalisco 43 denuncias electorales en lo que va de 2026

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) informó que mantiene abiertas diversas investigaciones derivadas de denuncias por posibles infracciones a la legislación electoral, por lo que aún no está en condiciones de emitir resoluciones sobre los casos que se encuentran en trámite.

De acuerdo con el organismo, durante 2026 se han presentado 34 denuncias que fueron radicadas como procedimientos ordinarios sancionadores, relacionadas principalmente con presuntos actos anticipados de campaña, promoción personalizada de servidores públicos y otras posibles faltas electorales. A ellas se suman nueve denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género.

El instituto explicó que cada expediente requiere una serie de diligencias de investigación antes de determinar si procede o no una sanción. Entre estas acciones se encuentran la revisión de pruebas documentales, inspecciones físicas de propaganda denunciada, elaboración de actas por parte de la oficialía electoral y análisis de contenido difundido en internet y redes sociales.

Como parte de estas investigaciones, personal del organismo realiza actualmente la verificación de más de 80 bardas reportadas en distintos puntos del estado, además de otras diligencias que implican trabajo de campo, análisis jurídico y solicitudes de información a autoridades e instituciones.

El IEPC también señaló que puede requerir datos a dependencias de los tres niveles de gobierno, así como a plataformas digitales y otras instancias involucradas, con el propósito de reunir elementos suficientes para resolver cada asunto.

Una vez integrados los expedientes, el instituto determina si las denuncias son admitidas o desechadas. En caso de proceder, los asuntos son turnados a la Comisión de Quejas y Denuncias, encargada de analizar los hechos denunciados y, en su caso, resolver sobre medidas cautelares.

Posteriormente, las determinaciones de dicha comisión son sometidas a consideración del Consejo General del IEPC.

El organismo electoral subrayó que, mientras las investigaciones continúen abiertas, no puede adelantar conclusiones sobre la existencia o inexistencia de infracciones, ya que sus resoluciones deben sustentarse en el análisis de pruebas y en el cumplimiento de los procedimientos establecidos por la ley.