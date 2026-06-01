SIAPA concluye limpieza y desazolve en paso a desnivel de Héroes Ferrocarrileros y Washington

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) informó que concluyeron los trabajos de limpieza y desazolve en el paso a desnivel ubicado sobre la avenida Héroes Ferrocarrileros, en su cruce con la avenida Washington, en Guadalajara.

Las labores consistieron en la intervención y mantenimiento de las bocas de tormenta instaladas en este punto de la ciudad, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de la infraestructura pluvial y contribuir a la mitigación de inundaciones durante la temporada de lluvias.

De acuerdo con el organismo, estas acciones forman parte de las tareas preventivas que se realizan para facilitar el adecuado desfogue del agua de lluvia y reducir afectaciones en zonas que históricamente registran acumulaciones de agua.

El SIAPA destacó que mantener en óptimas condiciones la infraestructura pluvial es una responsabilidad compartida entre las autoridades y la ciudadanía, por lo que hizo un llamado a evitar arrojar basura en calles, banquetas y alcantarillas.

La dependencia recordó que los residuos sólidos son una de las principales causas de obstrucción en bocas de tormenta y drenajes, situación que incrementa el riesgo de encharcamientos e inundaciones durante precipitaciones intensas.

Con estas acciones, el organismo busca fortalecer la capacidad de respuesta de la red pluvial y minimizar afectaciones a la movilidad y seguridad de las y los habitantes de Guadalajara durante la presente temporada de lluvias.