Inicia SICT Jalisco programa de “Senderos Seguros” en Tequila; instalará 167 luminarias

Como parte del Programa de “Senderos Seguros” que impulsa el Gobierno de México en algunos municipios del país, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) comenzó el fin de semana la instalación de luminarias en el acceso principal al municipio de Tequila, Jalisco, en el sentido de la Autopista Guadalajara-Tepic a este pueblo mágico.

Lo anterior lo informó María Padilla Romo, Directora General del Centro SICT Jalisco, quien precisó que estos trabajos se realizan con miras al Mundial de Futbol 2026, cuando se espera que miles de turistas visiten el municipio.

Añadió que se instalarán un total de 167 luminarias, en una longitud de aproximadamente un kilómetro, de las cuales 148 son de instalación totalmente nueva, y 19 serán para restaurar a igual número de lámparas ya existentes en algunos puntos del ingreso a Tequila, pero que se encuentran en mal estado.

El Programa de “Senderos Seguros” se lleva a cabo por parte del Gobierno de México, con la finalidad de prevenir la violencia de género y contribuir en general a crear espacios viales más seguros para todos.

Se tiene previsto concluir la instalación de las 167 luminarias, para el viernes de la próxima semana.

Por otra parte, María Padilla informó que SICT Jalisco concluyó los trabajos de fresado, renivelaciones y carpeta de la carretera libre Guadalajara-Tepic, del kilómetro 55+000 al 58+500, en el municipio de Tequila.

Dijo que aparte, se realizaron trabajos de señalamiento horizontal y pintura en guarniciones, para brindar mayor seguridad a los usuarios de este tramo federal.

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