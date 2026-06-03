Regresa el problema del agua sucia en Paisajes del Tesoro; vecinos denuncian falta de respuesta del SIAPA

Habitantes de la colonia Paisajes del Tesoro denuncian que el problema del agua sucia ha regresado a sus hogares después de varios meses en los que aparentemente la situación había mejorado.

Vecinos reportan que el agua que llega a sus viviendas presenta una coloración irregular y un olor desagradable, lo que ha generado preocupación por posibles riesgos a la salud y por la falta de atención de las autoridades responsables.

“Imagínate bañarte así, lavarte las manos, los dientes o la cara con esa agua. Es terrible”, relató una residente de la zona, quien aseguró que el problema afecta actividades básicas de higiene diaria.

Otra vecina señaló que además del aspecto del agua, también se percibe un fuerte olor a sustancias químicas. “No sé qué le están echando, pero se siente un olor a químicos”, comentó. Incluso, una habitante describió que el agua “huele a cadáver”, reflejando la preocupación e indignación que existe entre los afectados.

Los colonos aseguran que el problema no es reciente. De acuerdo con testimonios recabados, hace cuatro días se presentó una queja formal ante el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), sin que hasta el momento se haya realizado una inspección en la zona.

Uno de los reportes registrados corresponde al folio 11589374, levantado por una vecina que informó haber recibido como respuesta que deberá esperar cinco días para conocer los resultados de un análisis de laboratorio.

“Me dijeron que hablara nuevamente en cinco días para revisar el reporte de laboratorio. Le estaré dando seguimiento. No sé si alguien más tenga algún reporte para que nos lo haga saber”, compartió la residente en un grupo vecinal.

Además de las quejas por la calidad del agua, algunos habitantes cuestionan las explicaciones que han recibido sobre el origen del problema. Un vecino consideró que las autoridades están abordando la situación como casos aislados cuando, a su juicio, se trata de una problemática más amplia que afecta a distintas zonas de la ciudad.

Según su percepción, factores como la capacidad de la infraestructura de potabilización, la calidad del agua que ingresa al sistema y el mantenimiento de la red hidráulica deberían ser parte de una explicación integral sobre lo que está ocurriendo.

Mientras tanto, los habitantes de Paisajes del Tesoro continúan exigiendo una respuesta inmediata por parte del SIAPA, así como una revisión técnica que permita determinar las causas de la contaminación del agua y garantizar que el suministro llegue en condiciones seguras para el consumo y las actividades cotidianas.