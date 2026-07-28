Refrenda Pablo Lemus atención prioritaria a colectivos de búsqueda y familiares de desaparecidos

El gobernador Pablo Lemus atendió a familiares y buscadores de desaparecidos

En una reunión de trabajo con familiares y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, escuchó las inquietudes y propuestas en las que le solicitaron saber los avances en carpetas de investigación y aumentar el número de Ministerios Públicos, sobre todo en el interior del estado, en puntos como Tequila y Puerto Vallarta.

Además le pidieron mayor acceso a programas sociales del Gobierno del Estado y fortalecer las acciones de búsqueda en todo Jalisco.

En la sesión de trabajo se informó de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas (SIBP), la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS), y el Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, con el propósito de facilitar sin costo los trámites de los colectivos de búsqueda de personas que quieran consolidarse como asociaciones civiles.

“Para el Colegio de Notarios del Estado de Jalisco es un compromiso irrestricto de las notarías y los notarios en todo el estado de ser solidarios siempre, empáticos y acompañarlos (...) Es reiterarles, no solamente la voluntad del Estado y de los poderes públicos, sino de hombres y mujeres que integramos el Colegio de Notarios, de estar con ustedes”, señaló José Luis Leal Campos, Presidente del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco.

También se dio a conocer que, este primero de agosto, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), presentará una muestra fotográfica para la identificación humana en el municipio de Lagos de Moreno.

SERVICIOS MÉDICOS PARA FAMILIAS DE DESAPARECIDOS

En la reunión se indicó que la Secretaría de Salud Jalisco trabaja en un protocolo especial para la atención de familiares de personas desaparecidas, incluidos hijas, hijos, niños y niñas, y adolescentes, a fin de que accedan de manera prioritaria a los servicios médicos que brinda el Gobierno del Estado.

Alberto Esquer Gutiérrez, jefe del Gabinete del Gobierno de Jalisco, destacó que se han realizado 18 reuniones de trabajo con colectivos de búsqueda y buscadores independientes para atender de manera integral esta agenda prioritaria.

“Ustedes han sido nuestra prioridad en este gobierno (...) Llevamos 18 reuniones con ustedes, todo el Gabinete, aquí lo pueden ver, encabezados por el señor Gobernador y la señora Maye (Villa de Lemus), y no nos vamos a cansar de escucharlos, de seguir avanzando en los temas que ustedes nos han pedido”, sostuvo Esquer Gutiérrez.

Diana Vargas Salomón, directora general del Sistema DIF Jalisco, rindió un informe de la Mesa de Asistencia Social a cargo del organismo, y dio a conocer los distintos programas sociales a los que pueden acceder las y los familiares de desaparecidos, incluidos hijas o hijos menores de edad o adolescentes.

Cynthia Cantero Pacheco, secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, anunció que, en los próximos días, se desarrollarán los Diálogos por la Paz Territorial para la construcción del Programa Estatal de Cultura de Paz 2026–2029, en 16 municipios, con el objetivo luchar contra las violencias y la comisión de delitos, como la desaparición.

Algunos de los municipios donde se desarrollarán son Puerto Vallarta, Zapopan, Guadalajara, Lagos de Moreno, Tamazula de Gordiano y La Huerta, entre otros.

Habrá pláticas de orientación emocional, salud mental, física mental, orientación para mujeres que viven violencia de género, talleres para jóvenes sobre relaciones sanas, atención a familiares de personas desaparecidas y toma de muestra de ADN.

Francelia Hernández Cuevas, comisionada ejecutiva estatal de Atención a Víctimas, informó que las nuevas oficinas de dicha dependencia estarán ubicadas en la Avenida Niños Héroes #2971, en la colonia Jardines del Bosque, y comenzarán operaciones en dos semanas más.

Agregó que dicha acción también atiende las peticiones de los colectivos de búsqueda y familiares por tener un lugar digno donde acudir y trabajar de manera cercana con las autoridades estatales.

Al terminar la reunión de trabajo, los colectivos de búsqueda y familiares realizaron un memorial para sus seres queridos, en las instalaciones del Centro de Paz y Redes Solidarias, que permitirá rendir homenaje también a quienes están al frente de esta causa social.

PARTICIPARON 22 COLECTIVOS DE BÚSQUEDA Y 33 BUSCADORES INDEPENDIENTES

A la reunión con el gobernador asistieron los siguientes colectivos de búsqueda:

Altos Sur Jalisco Buscando a Nuestros Tesoros de Lagos de Moreno Buscando con Fe y Esperanza Consejo Ciudadano de Búsqueda del Estado de Jalisco Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros Entre Cielo y Tierra Desaparecidos Jalisco Entre Cielo y Tierra Oficial y Altos Sur Jalisco Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco (FUNDEJ) Guerreras San Miguel Guerreras Unidas de Chapala Guerreros Buscadores de Jalisco Hasta Encontrarles Lagos de Moreno Huellas de Amor Jóvenes Buscadores de Jalisco Luz de Esperanza Manos Buscadoras de Jalisco Madres Buscadoras de Jalisco Más 1 Igual A Todos San Juan de los Lagos Por Amor A Ellxs

20. Sangre de Mi Sangre y Justicia para él

21. Sendas de Justicia

22. Una Luz para Nuestros Desaparecidos Puerto Vallarta.

Aparte participaron 33 buscadores independientes que son usuarios del Centro de Paz y Redes Solidarias.