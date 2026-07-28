Inauguran “Centro de Paz y Redes Solidarias”, un espacio para atención a colectivos y familias de desaparecidos

Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, encabezó la inauguración de las instalaciones del Centro de Paz y Redes Solidarias, que funcionará como espacio en donde se brindarán servicios, atención y acompañamiento con dignidad a beneficiarios del Programa “Acompañar la ausencia”, y se fortalecerá el trabajo institucional entre el Gobierno del Estado y las madres buscadoras, colectivos y familiares de personas desaparecidas.

Las instalaciones se encuentran ubicadas en el municipio de Guadalajara y atenderán hasta 500 personas de manera mensual con acompañamiento psicosocial, asesoría jurídica y de trabajo social, según informó el Gobierno del Estado.

Se informó que ahí el DIF Jalisco también atenderá a las personas beneficiarias del programa “Acompañar la ausencia”, el cual está orientado hacia familiares de personas desaparecidas, así como a usuarias del proyecto “Mujer Presente”, dirigido a mujeres que permanecen privadas de su libertad en algún centro penitenciario del estado.

Pablo Lemus dijo que con estas inversiones, “lejos de la propia infraestructura o de la extraordinaria calidad constructiva como ustedes ven, en realidad lo que buscamos es una palabra muy importante, que se llama dignidad”.

El Centro de Paz y Redes Solidarias se encuentra en Calzada del Federalismo Norte #2268, en la Colonia Guadalupana, y se trata de un espacio que fue rehabilitado por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), con una inversión superior a los 25 millones de pesos.

Las instalaciones tienen un memorial, cocina-comedor, patio central con lonaria y fuente seca, área de juegos infantiles así como espacios para atención psicológica, trabajo social y salón de usos múltiples.

También se habilitaron un salón de cómputo, oficinas, recepción, áreas verdes y andadores.

El gobernador Pablo Lemus dijo que así se busca que el trabajo conjunto que se realice con madres buscadoras, colectivos y familiares de personas desaparecidas se hará en un lugar digno con el trato que corresponde.

Agregó que el Centro de Paz y Redes Solidarias también sumará a la atención y el acompañamiento de políticas públicas estatales, así como otras instituciones y poderes del Estado, apostando en ser un espacio seguro para las familias, en donde puedan compartir sus preocupaciones y emociones, así como encontrarse, reconocerse y ser acompañados.

ATENCIÓN MÁS CERCANA, HUMANA Y SENSIBLE: PRESIDENTA DE DIF JALISCO

Maye Villa de Lemus, presidenta del Sistema DIF Jalisco, aseguró que las personas que acudan al Centro de Paz y Redes Solidarias encontrarán orientación, acompañamiento y atención, donde serán recibidas con dignidad y respeto.

“Quiero decirles que más allá de un edificio, este espacio representa una forma de servir, una forma más cercana, más humana y más sensible para todos ustedes”, señaló.

Añadió que deseaba “de corazón, que este centro de paz sea un lugar donde siempre encuentran puertas abiertas, personas que les reciben con mucho respeto y el acompañamiento que todos merecen, ese es el compromiso del DIF Jalisco y esa seguirá siendo nuestra manera de servir y nuestra misión”, agregó.

Durante el evento de inauguración se informó que el DIF Jalisco cuenta con más de 40 millones de pesos para el programa “Acompañar la ausencia”, a fin de otorgar apoyos económicos a las familias en 2026.

El secretario de Infraestructura y Obra Pública, David Zamora Bueno, indicó que las acciones de intervención se reflejan en este inmueble con más de mil 400 metros cuadrados, consolidando un espacio moderno, funcional y accesible para brindar atención integral.

APOYO DE $3 MIL A HIJOS DE DESAPARECIDOS Y A FAMILIARES QUE REALIZAN BÚSQUEDAS

El programa “Acompañar la ausencia” otorga apoyos económicos de 3 mil pesos, de manera bimestral, para contribuir a la manutención de niñas, niños y adolescentes, víctimas indirectas de la problemática de desaparición de alguno de sus padres o tutores, así como para familiares que realizan procesos de búsqueda activa.

Actualmente se cuenta con un padrón activo de 2 mil 400 personas beneficiarias en 17 municipios y en este Centro de Paz, de las cuales 647 son menores de edad

MUJER PRESENTE

El proyecto “Mujer Presente”, está dirigido a mujeres que permanecen privadas de su libertad en algún centro penitenciario del estado.

Con este programa se pretende fortalecer las redes sociales de apoyo previo a su egreso, priorizando mantener el contacto con sus hijas e hijos y redes familiares o sociales, para evitar el aislamiento y reforzar el trabajo de reinserción social.

También pretenden impulsarlas en los primeros momentos al obtener su libertad, para que tengan condiciones dignas, oportunidades de rehacer su proyecto de vida, dotándolas de habilidades para cuidar a hijas e hijos y/o retomar sus proyectos familiares.