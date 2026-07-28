Jueves de Danza ofrece una velada entre ballet clásico y danza española

La escena dancística de Guadalajara tendrá este jueves una cita con el ballet clásico y la danza española gracias al programa Jueves de Danza, impulsado por la Secretaría de Cultura de Jalisco para abrir espacios de exhibición a compañías y academias del estado, al tiempo que acerca al público a distintas expresiones del movimiento.

La programación reunirá dos propuestas que muestran la diversidad de estilos y el trabajo formativo de las academias jaliscienses, con funciones que se realizarán de manera simultánea en dos de los principales recintos culturales de la ciudad.

La primera presentación será “Las Sílfides y Divertimentos Coreográficos”, a cargo de la Academia de Danza Doris Topete, en el Foro de Arte y Cultura. El espectáculo integra piezas de ballet clásico y contemporáneo que ponen en escena la técnica, la elegancia y la sensibilidad artística de sus intérpretes, en una propuesta pensada para acercar al público a la belleza del ballet y mostrar el proceso de formación de nuevas generaciones de bailarinas y bailarines.

“Los Cuatro Puntales”

Media hora más tarde, el Teatro Alarife Martín Casillas recibirá a la Academia de Danza Pascual Martínez con “Los Cuatro Puntales”, un recorrido por los cuatro estilos fundamentales de la danza española: la Escuela Bolera, el Folclor, la Danza Estilizada y el Flamenco. La función busca rendir homenaje a una de las manifestaciones más representativas del patrimonio cultural español mediante la música, la interpretación y el movimiento.

Con estas presentaciones, Jueves de Danza mantiene su objetivo de fortalecer la difusión del talento local y ofrecer al público una programación que va desde las grandes obras del ballet hasta las tradiciones escénicas de otros países.

Programación

Jueves de Danza: “Las Sílfides y Divertimentos Coreográficos”

Academia: Doris Topete

Doris Topete Fecha: Jueves 30 de julio

Jueves 30 de julio Hora: 19:00 horas

19:00 horas Sede: Foro de Arte y Cultura (Av. Alcalde 1451, colonia La Guadalupana, Guadalajara)

Foro de Arte y Cultura (Av. Alcalde 1451, colonia La Guadalupana, Guadalajara) Boletos: $350 entrada general; $310 para estudiantes, docentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y espectadores frecuentes. Disponibles en Voy al Teatro y en la taquilla del recinto.

Jueves de Danza: “Los Cuatro Puntales”