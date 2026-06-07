Lluvia vuelve a inundar varios puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara

También hubo automóviles atorados por la lluvia. FOTO: Redes sociales y gobiernos municipales

La tormenta que cayó sobre la Zona Metropolitana de Guadalajara la noche del sábado volvió a inundar pasos a desnivel y cruceros importantes de la ciudad.

El Gobierno de la capital de Jalisco de nueva cuenta estuvo haciendo recorridos con brigadas durante la noche y llamó a evitar transitar por las partes inundadas.

Entre los puntos con encharcamientos se cuenta, otra vez, la confluencia de la Calle Lope de Vega e Inglaterra, además del cruce de Gobernador Curiel e Isla Pantenaria.

De igual manera se tuvo que cerrar por estar inundado, el paso a desnivel de las avenidas 8 de Julio y Washington.

En esta última avenida, que tiene varios pasos subterráneos, el gobierno municipal tuvo que trabajar durante la madrugada para destapar alcantarillas y volver a abrir la circulación vehicular.

También hubo automóviles atorados por la lluvia. FOTO: Redes sociales y gobiernos municipales

Otros cruces afectados por la gran cantidad de agua fueron los de Niños Héroes y Calzada Independencia, Niños Héroes e Inglaterra, el paso a desnivel de Roble y Washington y el túnel de Colón y Washington.

En el municipio de Zapopan se anegaron la Avenida Patria, en la zona de Colomos, y el túnel de Avenida Patria, en Andares, entre otros.

MENOS BASURA, MENOS INUNDACIONES: VERÓNICA DELGADILLO

La presidenta municipal de Guadalajara llamó en redes sociales a que la ciudadanía se abstenga de tirar basura, pues esto da al traste con el trabajo del ayuntamiento, que ha estado desazolvando y limpiando las calles y alcantarillas, previo al temporal.

La alcaldesa tapatía dijo que cuando las lluvias son intensas, el agua se concentra en las partes más bajas.

Recordó que es muy importante evitar los pasos a desnivel cuando está lloviendo fuerte y atender siempre las recomendaciones de Protección Civil.

“Pero vean también la cantidad de basura que encontramos. Esa basura no llegó sola a las calles. La lluvia comenzó alrededor de las 10:00 pm y antes de la medianoche el paso (en Avenida Washington) ya estaba inundado. Nuestro equipo trabajó durante la madrugada para liberar la vialidad y, a las 2:40 am, la circulación ya había sido restablecida” señaló Verónica Delgadillo.

“Llevamos meses limpiando canales, desazolvando infraestructura y preparando la ciudad para este temporal, pero no hay esfuerzo que alcance si no contamos con el apoyo de todas y todos. Mantener limpias nuestras calles también ayuda a prevenir inundaciones y a reducir riesgos durante las lluvias. Recuerda: menos basura, menos inundaciones”, enfatizó la primera edil.

Basura que el Gobierno de Guadalajara tuvo que retirar del túnel en Washington y 8 de Julio

Gracias a todo el equipo del Gobierno de Guadalajara que atendió este reporte; gracias por su compromiso para cuidar nuestra ciudad y a su gente”, agregó.

Anoche el paso a desnivel de Av. Washington se inundó. En este temporal de lluvias, espacios como éste, reciben grandes cantidades de agua que bajan de distintas colonias y lugares de la ciudad.



Cuando las lluvias son intensas, el agua se concentra en estos puntos porque son las… pic.twitter.com/wYTPogHUop — Verónica Delgadillo (@VeroDelgadilloG) June 7, 2026

La temporada de lluvias en la Zona Metropolitana de Guadalajara iniciará entre el 10 y el 15 de junio, según los pronósticos de meteorólogos universitarios.

Se estima que tormentas típicas del temporal se precipitarán durante los días y horarios de los cuatro partidos del Mundial de Futbol 2026,