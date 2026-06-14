Artesanos de Ahualulco, Magdalena y Teocaltiche están en la feria Mundo Jalisco

Elena López Landeros, trae ponche de zarzamora orgánico, proveniente de Chiquilistlán.

Para aprovechar la presencia de miles de turistas por el Mundial en Guadalajara, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) del gobierno estatal organizó el festival Mundo Jalisco, que reúne en el parque Agua Azul a más de 75 artesanos y a 27 productores del campo.

Los expositores van desde fabricantes de sombreros de Teocaltiche, raicilla de Mascota, tequila de los Altos, café, rompope de Concepción de Buenos Aires, productos derivados de la miel, chiles y salsas de Yahualica, así como lapidarios de Magdalena.

El acto de apertura de Mundo Jalisco se realizó este fin de semana en el ingreso del Agua Azul, con la presencia de los secretarios de Desarrollo Económico, Agricultura y Cultura.

Cindy Blanco Ochoa, secretaria de Desarrollo Económico, resaltó la importancia de mostrar las denominaciones de origen que tiene Jalisco, como es la raicilla, el tequila y el chile Yahualica, así como el queso Cotija (región sureste de Jalisco).

Entre los artesanos destacan quienes representan a Ahualulco, que trabajan el ocochal de pino, los opaleros de Magdalena y un artesano con más de 50 años de experiencia en elaborar sombreros de Teocaltiche.

Violeta Mercado Ibarra, artesana de Ahualulco, explicó que ella trabaja con las hojas de pino. “Traemos desde llaveros, broches para el cabello, collares, aretes, espejos, alhajeros, caballitos tequileros, servilleteros, saleros, anillos para las servilletas, azucareras y cestería”, platicó.

Osvaldo Mendoza, es artesano de Magdalena y señaló que en su municipio hay minas de ópalo y obsidiana. “Soy lapidario y trabajo ópalos, obsidiana y cuarzos. Magdalena es tierra de ópalos y obsidiana. Traje joyería de ópalo con plata, figuras de animales, cráneos, dijes y collares.

Alberto Torres es artesano de Teocaltiche. Comenzó a elaborar sombreros desde 1972, por lo que ya tiene más de 50 años de experiencia. “Este sombrero que tengo aquí es de palma real, es tipo vaquero, va adornado de gamuza y eso le da un toque más fino al sombrero”, contó el representante de Teocaltiche.

En Mundo Jalisco habrá presentación del mariachi de Cocula, bailes folclóricos, la Orquesta Típica de Guadalajara y música wixárika. Habrá catas de raicilla y tequila, chile Tajín y dulces regionales.